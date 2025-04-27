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Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области - 27.04.2025, ПРАЙМ

Поддубный рассказал о зверствах ВСУ в Курской области

ВСУ творили в оккупированной части Курской области зверства, сравнимые с деяниями фашистов, что раздражало и мотивировало, рассказал РИА Новости Герой России,... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T05:48+0300

2025-04-27T05:48+0300

2025-04-27T05:48+0300

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БЕЙРУТ, 27 апр - ПРАЙМ. ВСУ творили в оккупированной части Курской области зверства, сравнимые с деяниями фашистов, что раздражало и мотивировало, рассказал РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военный корреспондент Евгений Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить проезжавшую машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "На курской земле вновь поехали танки с немецкими крестами, ничего себе. На оккупированную территории вновь творились зверства, которые легко можно сравнить с теми зверствами, что чинили фашисты в годы Великой отечественной войны. И в этом смысле неофашисты, они же, такое ощущение, что просто копировали, косплеили, как сейчас говорят, тех, собственно говоря, фашистов, чтобы ни в чем им не уступать. Ну вот это огромный раздражитель и мотиватор, и я очень надеюсь, что отложенное правосудие, оно случится и все виновные будут привлечены к ответственности", - сказал Поддубный. В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

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общество , россия, рф, валерий герасимов, владимир путин, всу, вгтрк, вс рф