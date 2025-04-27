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Поддубный рассказал о битве в Курской области

Поддубный рассказал о битве в Курской области - 27.04.2025, ПРАЙМ

Поддубный рассказал о битве в Курской области

Россия вела битву в Курской области не только против киевского режима, но и против всех тех стран, которые представляют блок глобалистов и своими действиями... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T06:40+0300

2025-04-27T06:40+0300

2025-04-27T06:40+0300

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БЕЙРУТ, 27 апр - ПРАЙМ. Россия вела битву в Курской области не только против киевского режима, но и против всех тех стран, которые представляют блок глобалистов и своими действиями стремятся нанести России поражение, сказал РИА Новости Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Военный корреспондент Евгений Поддубный с первых дней освещал операцию российских войск против ВСУ в Курской области. В начале августа он получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона, с которыми он сам смог остановить попутную машину и добраться до врачей. После лечения военный корреспондент вернулся к работе, в том числе в Курской области. В сентябре 2024 года указом президента журналист был удостоен звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. "Вот что еще важно отметить - вся мощь разведывательного сообщества западного мира работала в пользу формирований киевского режима. ВПК, военно-промышленный комплекс стран НАТО, косвенное участие принимали страны, которые поддерживают киевский режим. То есть это была битва не только против Украины, это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые сейчас до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну. Надо смотреть вот так, глобально, на то, что происходило 264 дня в Курской области", - сказал Поддубный. По словам Поддубного, российские войска действовали решительно и неотвратимо, победили врага умением и военной хитростью: "одна операция "Труба" чего стоит". В субботу начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.

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россия, общество , рф, украина, валерий герасимов, владимир путин, всу, вгтрк, нато