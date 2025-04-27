https://1prime.ru/20250427/putin-857059643.html

Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин

Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин - 27.04.2025, ПРАЙМ

Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T11:30+0300

2025-04-27T11:30+0300

2025-04-27T11:30+0300

политика

рф

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

али хаменеи

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, отметив, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи... Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в телеграмме. Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган погибли 25 человек, более 1100 пострадали.

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рф, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, али хаменеи