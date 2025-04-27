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Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин
Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин - 27.04.2025, ПРАЙМ
Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T11:30+0300
2025-04-27T11:30+0300
политика
рф
иран
масуд пезешкиан
владимир путин
али хаменеи
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, отметив, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи... Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в телеграмме. Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган погибли 25 человек, более 1100 пострадали.
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рф, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, али хаменеи
Политика, РФ, ИРАН, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Али Хаменеи
11:30 27.04.2025
 
Россия готова помочь в ликвидации последствий взрыва в Иране, заявил Путин

Путин: Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий взрыва в Иране

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования верховному руководителю Исламской республики Иран Аятолле Сейеду Али Хамене и президенту Масуду Пезешкиану в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи, отметив, что Россия готова оказать содействие в ликвидации последствий бедствия.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Хаменеи, уважаемый господин Пезешкиан, примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Шахид-Раджаи... Готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия", - говорится в телеграмме.
Президент попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
В результате взрыва в порту имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас южной иранской провинции Хормозган погибли 25 человек, более 1100 пострадали.
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ПолитикаРФИРАНМасуд ПезешкианВладимир ПутинАли Хаменеи
 
 
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