https://1prime.ru/20250427/saks-857067626.html

Сакс заявил, что США не должны помогать убивать русских на Украине

Сакс заявил, что США не должны помогать убивать русских на Украине - 27.04.2025, ПРАЙМ

Сакс заявил, что США не должны помогать убивать русских на Украине

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что российский народ не является врагом... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T21:54+0300

2025-04-27T21:54+0300

2025-04-27T21:54+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

сергей лавров

владимир путин

сша

россия

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный властями ответственным за политику в сфере ИИ и криптовалют, заявил, что российский народ не является врагом американцам, США не должны быть соучастниками убийств российских военных на Украине. "Русские - не наши враги. Мы не должны помогать убивать их", - написал Сакс в соцсети Х, комментируя слова Владимира Зеленского в интервью американскому журналисту Бену Шапиро о том, что Украина воюет против русских, которые, по его утверждению, являются врагом США. Согласно опросу, проведенного организацией Pew Research Center в марте, доля американцев, рассматривающих Россию как врага, стала рекордно низкой с момента начала СВО. На вопрос, считают ли они Россию врагом, соперником или партнером США, 50% респондентов ответили, что РФ - враг США, 38% считают РФ соперником, а 9% - партнером. Как отмечает Pew Research Center в своем отчете, сопровождающем опрос, доля американцев, считающих Россию врагом, с марта 2022 года снизилась на 20%. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.

https://1prime.ru/20250423/tramp-856969642.html

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владимир зеленский, сергей лавров, владимир путин, сша, россия