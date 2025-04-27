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Эксперты оценили влияние политики Трампа на госдолг США

Эксперты оценили влияние политики Трампа на госдолг США - 27.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили влияние политики Трампа на госдолг США

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на своем посту пока не сумел разобраться с дефицитом бюджета, но немного "приструнил" рост госдолга страны,... | 27.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-27T10:58+0300

2025-04-27T10:58+0300

2025-04-27T10:58+0300

экономика

сша

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп за время пребывания на своем посту пока не сумел разобраться с дефицитом бюджета, но немного "приструнил" рост госдолга страны, следует из расчетов РИА Новости по данным американского минфина. Согласно данным ведомства, бюджет США в марте оставался дефицитным пятый месяц подряд: "кубышка" закрылась с минусом в 160,5 миллиарда долларов, что почти вдвое ниже февральского дефицита в размере 307 миллиарда долларов, но в целом примерно соответствует среднему значению во время нахождения у руля предшественника Трампа - Джо Байдена (159 миллиардов долларов). При этом 47-му президенту удалось несколько сгладить остроту проблемы роста американского госдолга: еще в ноябре прошлого года он достиг отметки в 36,2 триллиона долларов и с тех пор незначительно колеблется вокруг этого значения. При этом с января 2024 года он вырос на 2 триллиона долларов. Вместе с тем, по итогам февраля доля иностранных держателей американского долга в его общем объеме за месяц выросла на 0,8 процентного пункта, достигнув 24,3%. Среди пятерки крупнейших "инвесторов" свои позиции нарастила лишь Япония - на 0,11 процентного пункта по сравнению с январем, до 12,77%. Каймановы острова закрепили вложения на отметке в 4,74%. А остальные участники пятерки за месяц немного ослабили свой интерес к американскому госдолгу: доля Китая в общих вложениях в него иностранцев снизилась на 0,02 процентного пункта, до 8,9%, Великобритании - на 0,17 процентного пункта, до 8,51%, Люксембурга - на 0,13 процентного пункта, до 4,68%.

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сша, дональд трамп, джо байден