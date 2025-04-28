Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250428/aes-857091008.html
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"
Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:07+0300
2025-04-28T15:07+0300
энергетика
ростехнадзор
росэнергоатом
росатом
свердловская область
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_4588ada2b9321e0dd6ae4df8bc56d358.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимого для развития атомной энергетики, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "В 2025 году стартует подготовка к строительству. Это первый головной блок с "быстрым" натриевым реактором нового поколения. Реактор БН-1200М - ключ к замкнутому ядерному топливному циклу: выше безопасность, шире выбор топлива, меньше радиоактивных отходов", - отмечается в сообщении.
https://1prime.ru/20250421/aes-856881276.html
свердловская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84083/62/840836297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_93ac019cceb7185afec456fe95c3eeca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ростехнадзор, росэнергоатом, росатом, свердловская область, аэс
Энергетика, Ростехнадзор, Росэнергоатом, Росатом, Свердловская область, АЭС
15:07 28.04.2025
 
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"

Ростехнадзор выдал Белоярской АЭС лицензию на размещение "энергоблока будущего"

© РИА Новости . Лев Носов | Перейти в медиабанкСимвол атома
Символ атома - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Лев Носов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимого для развития атомной энергетики, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"В 2025 году стартует подготовка к строительству. Это первый головной блок с "быстрым" натриевым реактором нового поколения. Реактор БН-1200М - ключ к замкнутому ядерному топливному циклу: выше безопасность, шире выбор топлива, меньше радиоактивных отходов", - отмечается в сообщении.
Энергетика - ПРАЙМ, 1920, 21.04.2025
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования
21 апреля, 14:27
 
ЭнергетикаРостехнадзорРосэнергоатомРосатомСвердловская областьАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала