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Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"

Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего" - 28.04.2025, ПРАЙМ

Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"

Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М,... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:07+0300

2025-04-28T15:07+0300

2025-04-28T15:07+0300

энергетика

ростехнадзор

росэнергоатом

росатом

свердловская область

аэс

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимого для развития атомной энергетики, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "В 2025 году стартует подготовка к строительству. Это первый головной блок с "быстрым" натриевым реактором нового поколения. Реактор БН-1200М - ключ к замкнутому ядерному топливному циклу: выше безопасность, шире выбор топлива, меньше радиоактивных отходов", - отмечается в сообщении.

https://1prime.ru/20250421/aes-856881276.html

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