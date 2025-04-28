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Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего" - 28.04.2025, ПРАЙМ
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"
Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:07+0300
2025-04-28T15:07+0300
2025-04-28T15:07+0300
энергетика
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимого для развития атомной энергетики, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). "В 2025 году стартует подготовка к строительству. Это первый головной блок с "быстрым" натриевым реактором нового поколения. Реактор БН-1200М - ключ к замкнутому ядерному топливному циклу: выше безопасность, шире выбор топлива, меньше радиоактивных отходов", - отмечается в сообщении.
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Энергетика, Ростехнадзор, Росэнергоатом, Росатом, Свердловская область, АЭС
Белоярской АЭС выдали лицензию на размещение "энергоблока будущего"
Ростехнадзор выдал Белоярской АЭС лицензию на размещение "энергоблока будущего"
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Белоярская АЭС (Заречный, Свердловская область) получила лицензию Ростехнадзора на размещение энергоблока №5 с реактором на быстрых нейтронах БН-1200М, необходимого для развития атомной энергетики, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом").
"В 2025 году стартует подготовка к строительству. Это первый головной блок с "быстрым" натриевым реактором нового поколения. Реактор БН-1200М - ключ к замкнутому ядерному топливному циклу: выше безопасность, шире выбор топлива, меньше радиоактивных отходов", - отмечается в сообщении.
На Смоленской АЭС завершен плановый ремонт с модернизацией оборудования