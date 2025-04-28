https://1prime.ru/20250428/avto-857034736.html

Россияне положительно оценили работу китайских авто зимой

Россияне положительно оценили работу китайских авто зимой - 28.04.2025, ПРАЙМ

Россияне положительно оценили работу китайских авто зимой

Авто.ру публикует результаты второго масштабного исследования эксплуатации автБомобилей китайских марок в зимний период*. В этом году владельцы значительно реже | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T07:00+0300

2025-04-28T07:00+0300

2025-04-28T07:00+0300

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авто.ру

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28 апр - ПРАЙМ. Авто.ру публикует результаты второго масштабного исследования эксплуатации автБомобилей китайских марок в зимний период*. В этом году владельцы значительно реже обращались в сервисные центры или занимались ремонтом, а больше половины не столкнулись ни с какими проблемами.За прошедший год китайские марки укрепили свои позиции на отечественном рынке, и всё больше автолюбителей становятся обладателями этих еще недавно малознакомых машин. Однако, можно говорить о формировании большой тройки лидеров: Haval, Chery и Geely. Модели этих производителей лидируют как в рейтингах продаж, так и в ответах респондентов проведённого исследования.Статистика визитов на сервисИсследование показало, что более половины владельцев автомобилей не столкнулись с техническими неисправностями в зимний период. Особый интерес представляет динамика визитов на сервис, в этом году больше трети владельцев (35%) машин не старше трёх лет ответили, что ни разу не занимались ремонтом, это на 15% больше, чем год назад. Число водителей, которые столкнулись с пятью и более поломками, за зиму 2024–2025 года сократилось с 3,5 до 1 процента.Закономерно, что вслед за снижением количества поломок, произошло сокращение суммы расходов, которые понесли владельцы китайских автомобилей. Если год назад только четверть респондентов (27%) ответили, что потратили на ремонт менее 20 тысяч рублей, то этой зимой их число возросло до 35%. Группа тех, кто потратил от 20 до 50 тысяч сократилась на 3 процентных пункта до 39%, от 50 до 80 тысяч рублей потратили 15% участников опроса, что на 8% меньше, чем годом ранее.При сравнении конкретных причин обращений респондентов на сервис заметно снижение проблем с запуском двигателя при морозах, 14,6% против 18% в 2024 году; Реже встречались неисправности в работе коробки передач (8,3% против 11% годом ранее) и тормозной системы (9,7% против 11%).Оценка удовлетворенностиСамое существенное изменение в ответах респондентов год к году произошло в оценке собственного опыта владения китайским автомобилем в зимний период. Если в 2024 году на 5 баллов из 5 его расценили 31%, то по итогам этой зимы полностью довольны остались 51% участников опроса. Рост произошел за счёт перетекания доли тех, кто ранее оценил свой опыт на 4 и 3 балла. Почти до нуля сократилось число автовладельцев, которые остались полностью недовольны своей машиной этой зимой.Проведение исследования второй год подряд позволило выяснить, как у респондентов изменилось в целом восприятие автомобилей китайских марок за прошедшие 12 месяцев. При ответе на этот вопрос 26% сказали, что оно стало лучше. У 20% осталось положительным, а 36% одинаково относятся ко всем маркам.Больше трети опрошенных пользователей (39%) уверены, что владельцы китайских авто не старше 4-х лет сталкиваются с неисправностями в такой же степени, как и обладатели иномарок из других стран. За год их количество увеличилось на 10%. До 4% с прежних семи сократилось количество респондентов, считающих, что китайские авто ломаются ощутимо чаще других иномарок.Верификация результатов опросов через сервисы Авто.руОтветы пользователей о расходах в этом году удалось подтвердить за счёт данных из заказ-нарядов, которые владельцы китайских автомобилей загружали в свой личный кабинет в Гараже Авто.ру. Сервис позволяет хранить документы об обслуживании и ремонте личного авто, отслеживая объём расходов и контролируя тайминг замены расходников. Медианные расходы на обслуживание китайского автомобиля этой зимой составили 21 тысячу рублей, из них 11 тысяч пришлось на стоимость запчастей. Для сравнения, медианный чек для отечественного автомобиля составил 16,3 тысячи рублей.Для этого исследования специалисты Авто.ру также провели анализ отзывов пользователей Бортжурнала, которые описали в свои впечатления от эксплуатации трех самых популярных моделей китайских марок прошлого года: Haval Jolion, Geely Monjaro, Chery Tiggo 7 Pro Max, а также LiXiang L9 – одной из самых распространенных гибридных моделей на российском рынке. В результате удалось выделить их ключевые преимущества и недостатки.В случае Haval Jolion владельцы выделяют качественные материалы отделки салона, работу обогрева кресел и руля, а также стойкость кузова к коррозии. К недостаткам относят то, что в большинстве комплектаций отсутствуют передние датчики парковки и заметна задержка отклика двигателя на нажатие педали газа в спорт-режиме.В обзорах от автовладельцев о Chery Tiggo 7 Pro Max среди плюсов чаще всего упоминаются большое количество электронных систем, эффективность климатической установки и экономичность двигателя, хотя некоторым владельцам 50 литровый бак кажется недостаточным. Среди вещей, которые хотелось бы улучшить, владельцы кроссовера выделяют трудности с удержанием курса на высокой скорости и жесткость подвески, а также сбои в работе противобуксовочной системы.О Geely Monjaro пользователи пишут, что их радует эффективность зимнего и внедорожного режима движения, работа ассистентов безопасности и хорошая управляемость в зимних условиях. К недостаткам относят трудности с закрыванием дверей при сильном морозе, а также некоторых владельцев раздражают навязчивые сигналы электронных систем.Владельцы премиального LiXiang L9 отмечают в отзывах свой восторг от динамики автомобиля и его внутреннего убранства, но многие столкнулись с проблемами русификации интерфейса, неисправностями пневмоподвески и слабой защитой кузова от коррозии.*Опрос 2732 владельцев китайских авто проведен во всех регионах России в апреле 2025 года.

https://1prime.ru/20250424/avto-857003240.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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