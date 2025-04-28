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В России ожидается подорожание авто на 25%

В России ожидается подорожание авто на 25% - 28.04.2025, ПРАЙМ

В России ожидается подорожание авто на 25%

В связи с грядущей корректировкой утилизационного сбора, которая вступает в силу с 1 мая, российский авторынок снова столкнется с переменами, которые в... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T12:08+0300

2025-04-28T12:08+0300

2025-04-28T12:08+0300

авто

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В связи с грядущей корректировкой утилизационного сбора, которая вступает в силу с 1 мая, российский авторынок снова столкнется с переменами, которые в значительной степени ударят по бюджету автовладельцев. Корректировка утилизационного сбора существенно меняет условия покупки, особенно для тех, кто планирует приобретать импортные автомобили. Об этом в беседе с изданием "Коммерсантъ" сообщил управляющий директор группы компаний "Альфа-Лизинг" Максим Агаджанов.Как отметило издание, одним из главных нововведений станет изменение порядка расчета утильсбора. Теперь в итоговую сумму будет включаться не только базовая ставка, но и разница между размерами таможенных пошлин в России и странах ЕАЭС. Это означает, что при ввозе автомобиля, например, из Казахстана, где пошлина ниже, покупателю придется компенсировать эту разницу в стоимости. Подобное новшество, как отметил Агаджанов, может привести к заметному росту цен.Наибольшее влияние новые правила окажут на автомобили, которые ввозятся через механизм параллельного импорта дополнил "Коммерсантъ". Речь идет преимущественно о машинах премиум-сегмента: кроссоверах, внедорожниках и люксовых седанах, зачастую бывших в употреблении, но с хорошей комплектацией. В последние годы такие автомобили пользовались особым спросом среди состоятельных россиян, стремящихся обойти покупку новых машин у официальных дилеров.Автоэксперт пояснил, что стоимость таких транспортных средств может увеличиться как минимум на 20%, а в некоторых случаях — до 25%. Таким образом, автомобиль, ранее стоивший около 4 миллионов рублей, уже в мае может обойтись покупателю в 4,8-5 миллионов рублей. Специалист подчеркнул, что это не связано с маркетинговыми ходами, а является прямым результатом изменений в системе налогообложения.Фактически, пишет издание, речь идет о пересмотре условий так называемого "льготного" импорта из стран ЕАЭС, который активно использовали поставщики. Официально изменения объясняются необходимостью упорядочить правила и поддержать отечественный автопром, однако на практике покупка автомобиля в 2024 году станет еще более затратной. В заключение Агаджанов отметил, что тем, кто планирует приобрести машину, особенно через параллельный импорт, стоит поторопиться, поскольку ближайшие дни могут оказаться последней возможностью избежать увеличения расходов на четверть. Уже с 1 мая расчеты будут производиться по новым правилам, предупредил эксперт.

https://1prime.ru/20250428/avtovaz-857079050.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, продажа автомобилей, россия, цены на автомобили