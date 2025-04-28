https://1prime.ru/20250428/avto-857093499.html

Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего

Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего - 28.04.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сделках в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T16:30+0300

2025-04-28T16:30+0300

2025-04-28T16:30+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сделках в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели – сделать ставки и выкупить его. Исследование показало, что в 2025 году такие сделки закрываются в среднем за 6 дней, средняя сумма выкупа составляет 700 000 рублей, а чаще всего через Аукцион реализовываются автомобили Lada.Чаще всего в первом квартале 2025 года совершались сделки с автомобилями марок LADA (15,5%), Kia (9,9%), Hyundai (8,5%), Chevrolet (5,5%) и Volkswagen (4,7%). При этом доля выкупа автомобилей LADA выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9%.Среди моделей лидером по числу сделок в Аукционе оказалась LADA Granta: на нее пришлось 4,9% от всех выкупов. Также в пятерку вошли Hyundai Solaris (3,1%), Kia Rio (2,7%), LADA Kalina (2,3%) и Ford Focus (2,3%).Быстрее всего заключались сделки по выкупу LADA Kalina (4,6 дня), LADA Priora (4,8 дня) и Skoda Octavia (4,9 дней). Среди марок меньше всего времени уходит на продажу Chevrolet – немногим менее 5 дней."Многие автовладельцы делают выбор в пользу сервиса Аукцион, так как это позволяет им значительно ускорить продажу транспортного средства. Профессиональные представители рынка, в свою очередь, участвуя в Аукционе, могут оперативно пополнять парк востребованных моделей. Кроме того, таким образом они могут получить и новых клиентов: по нашим наблюдениям, многие частные продавцы сохраняют лояльность дилерскому центру, в котором ранее реализовали свой автомобиль, что создает дополнительную ценность для бизнеса", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

https://1prime.ru/20250428/avtovaz-857090480.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто