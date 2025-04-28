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Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего
Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего - 28.04.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего
Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сделках в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:30+0300
2025-04-28T16:30+0300
эксклюзив
авто
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сделках в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели – сделать ставки и выкупить его. Исследование показало, что в 2025 году такие сделки закрываются в среднем за 6 дней, средняя сумма выкупа составляет 700 000 рублей, а чаще всего через Аукцион реализовываются автомобили Lada.Чаще всего в первом квартале 2025 года совершались сделки с автомобилями марок LADA (15,5%), Kia (9,9%), Hyundai (8,5%), Chevrolet (5,5%) и Volkswagen (4,7%). При этом доля выкупа автомобилей LADA выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9%.Среди моделей лидером по числу сделок в Аукционе оказалась LADA Granta: на нее пришлось 4,9% от всех выкупов. Также в пятерку вошли Hyundai Solaris (3,1%), Kia Rio (2,7%), LADA Kalina (2,3%) и Ford Focus (2,3%).Быстрее всего заключались сделки по выкупу LADA Kalina (4,6 дня), LADA Priora (4,8 дня) и Skoda Octavia (4,9 дней). Среди марок меньше всего времени уходит на продажу Chevrolet – немногим менее 5 дней."Многие автовладельцы делают выбор в пользу сервиса Аукцион, так как это позволяет им значительно ускорить продажу транспортного средства. Профессиональные представители рынка, в свою очередь, участвуя в Аукционе, могут оперативно пополнять парк востребованных моделей. Кроме того, таким образом они могут получить и новых клиентов: по нашим наблюдениям, многие частные продавцы сохраняют лояльность дилерскому центру, в котором ранее реализовали свой автомобиль, что создает дополнительную ценность для бизнеса", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
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эксклюзив, авто
Эксклюзив, Авто
16:30 28.04.2025
 
Эксперты рассказали, какие авто с пробегом россияне покупали чаще всего

Авито Авто: чаще всего в первом квартале 2025 года совершались сделки с авто Lada

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о сделках в Аукционе – сервисе, в котором частные продавцы могут выставить автомобиль с пробегом на продажу, а профессиональные покупатели – сделать ставки и выкупить его. Исследование показало, что в 2025 году такие сделки закрываются в среднем за 6 дней, средняя сумма выкупа составляет 700 000 рублей, а чаще всего через Аукцион реализовываются автомобили Lada.
Чаще всего в первом квартале 2025 года совершались сделки с автомобилями марок LADA (15,5%), Kia (9,9%), Hyundai (8,5%), Chevrolet (5,5%) и Volkswagen (4,7%). При этом доля выкупа автомобилей LADA выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,9%.
Среди моделей лидером по числу сделок в Аукционе оказалась LADA Granta: на нее пришлось 4,9% от всех выкупов. Также в пятерку вошли Hyundai Solaris (3,1%), Kia Rio (2,7%), LADA Kalina (2,3%) и Ford Focus (2,3%).
Быстрее всего заключались сделки по выкупу LADA Kalina (4,6 дня), LADA Priora (4,8 дня) и Skoda Octavia (4,9 дней). Среди марок меньше всего времени уходит на продажу Chevrolet – немногим менее 5 дней.
"Многие автовладельцы делают выбор в пользу сервиса Аукцион, так как это позволяет им значительно ускорить продажу транспортного средства. Профессиональные представители рынка, в свою очередь, участвуя в Аукционе, могут оперативно пополнять парк востребованных моделей. Кроме того, таким образом они могут получить и новых клиентов: по нашим наблюдениям, многие частные продавцы сохраняют лояльность дилерскому центру, в котором ранее реализовали свой автомобиль, что создает дополнительную ценность для бизнеса", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.
Топ-10 моделей авто по доле сделок в сервисе Авито Аукцион, I кв. 2025 года

Марка

Модель

Доля в сделках

Средняя сумма сделки, руб.

LADA

Granta

4,9%

460 000

Hyundai

Solaris

3,1%

735 000

Kia

Rio

2,7%

730 000

LADA

Kalina

2,3%

200 000

Ford

Focus

2,3%

495 000

Volkswagen

Polo

1,6%

825 000

LADA

Vesta

2,3%

900 000

LADA

Priora

1,9%

198 000

Opel

Astra

1,6%

475 000

Skoda

Octavia

1,3%

713 000

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