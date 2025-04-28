https://1prime.ru/20250428/energetika-857095283.html

СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт

СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт - 28.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт

Усилия Китая и России по экспорту технологий ядерной энергетики в развивающиеся страны могут изменить глобальный энергетический ландшафт и повлиять на баланс... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T16:42+0300

2025-04-28T16:42+0300

2025-04-28T16:42+0300

энергетика

нефть

китай

москва

foreign affairs

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Усилия Китая и России по экспорту технологий ядерной энергетики в развивающиеся страны могут изменить глобальный энергетический ландшафт и повлиять на баланс геополитических сил, пишет журнал Foreign Affairs. По оценкам журнала, в ближайшие несколько лет мировой спрос на электроэнергию будет ежегодно расти примерно на 4%, при этом около 85% нового спроса придется на развивающиеся страны. "Среди крупнейших держав Китай и Россия, безусловно, наиболее активно осознают эту потребность и отвечают на нее экспортом ядерной энергии... Эти усилия, в свою очередь, вполне могут изменить глобальный энергетический ландшафт и изменить баланс геополитических сил", - говорится в публикации.

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китай

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нефть, китай, москва, foreign affairs