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СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт
СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт - 28.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт
Усилия Китая и России по экспорту технологий ядерной энергетики в развивающиеся страны могут изменить глобальный энергетический ландшафт и повлиять на баланс... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T16:42+0300
2025-04-28T16:42+0300
2025-04-28T16:42+0300
энергетика
нефть
китай
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foreign affairs
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Усилия Китая и России по экспорту технологий ядерной энергетики в развивающиеся страны могут изменить глобальный энергетический ландшафт и повлиять на баланс геополитических сил, пишет журнал Foreign Affairs. По оценкам журнала, в ближайшие несколько лет мировой спрос на электроэнергию будет ежегодно расти примерно на 4%, при этом около 85% нового спроса придется на развивающиеся страны. "Среди крупнейших держав Китай и Россия, безусловно, наиболее активно осознают эту потребность и отвечают на нее экспортом ядерной энергии... Эти усилия, в свою очередь, вполне могут изменить глобальный энергетический ландшафт и изменить баланс геополитических сил", - говорится в публикации.
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нефть, китай, москва, foreign affairs
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, МОСКВА, Foreign Affairs
СМИ: Китай и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт
Foreign Affairs: КНР и Россия могут изменить глобальный энергетический ландшафт
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Усилия Китая и России по экспорту технологий ядерной энергетики в развивающиеся страны могут изменить глобальный энергетический ландшафт и повлиять на баланс геополитических сил, пишет журнал Foreign Affairs.
По оценкам журнала, в ближайшие несколько лет мировой спрос на электроэнергию будет ежегодно расти примерно на 4%, при этом около 85% нового спроса придется на развивающиеся страны.
"Среди крупнейших держав Китай и Россия, безусловно, наиболее активно осознают эту потребность и отвечают на нее экспортом ядерной энергии... Эти усилия, в свою очередь, вполне могут изменить глобальный энергетический ландшафт и изменить баланс геополитических сил", - говорится в публикации.
Турпоток между Россией и Китаем в 2025 году может вырасти на 20%