https://1prime.ru/20250428/gosdep-857101731.html

Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова

Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова - 28.04.2025, ПРАЙМ

Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова

США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T21:22+0300

2025-04-28T21:22+0300

2025-04-28T21:22+0300

спецоперация на украине

сша

россия

сергей лавров

марк рубио

стив уиткофф

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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

https://1prime.ru/20250427/rubio-857064974.html

сша

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сша, россия, сергей лавров, марк рубио, стив уиткофф