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Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова
Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова - 28.04.2025, ПРАЙМ
Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова
США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T21:22+0300
2025-04-28T21:22+0300
2025-04-28T21:22+0300
спецоперация на украине
сша
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сергей лавров
марк рубио
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
https://1prime.ru/20250427/rubio-857064974.html
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сша, россия, сергей лавров, марк рубио, стив уиткофф
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Сергей Лавров, Марк Рубио, Стив Уиткофф
Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова
Госдеп после беседы Рубио и Лаврова: США серьезно настроены на урегулирование на Украине
ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине