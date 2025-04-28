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Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова
Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова - 28.04.2025, ПРАЙМ
Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова
США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T21:22+0300
2025-04-28T21:22+0300
спецоперация на украине
сша
россия
сергей лавров
марк рубио
стив уиткофф
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
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сша, россия, сергей лавров, марк рубио, стив уиткофф
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Сергей Лавров, Марк Рубио, Стив Уиткофф
21:22 28.04.2025
 
Госдеп прокомментировал беседу Рубио и Лаврова

Госдеп после беседы Рубио и Лаврова: США серьезно настроены на урегулирование на Украине

© Фото : U.S. State DepartmentЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© Фото : U.S. State Department
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. США серьезно настроены на достижение урегулирования на Украине, заявил госдеп в свете состоявшегося накануне разговора главы американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Госсекретарь Марко Рубио вчера разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по запросу Лаврова. После визита 25 апреля в Москву спецпосланника Стива Уиткоффа, госсекретарь подчеркнул для своего российского коллеги следующие шаги в российско-украинских мирных переговорах и необходимость закончить войну сейчас. США серьезно настроены на обеспечение завершения этой бессмысленной войны", - говорится в распространенном сообщении госдепа.
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
Рубио оценил ход урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 17:09
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯСергей ЛавровМарк РубиоСтив Уиткофф
 
 
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