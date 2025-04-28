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Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США
Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США - 28.04.2025, ПРАЙМ
Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США
Иран будет обсуждать вопрос о разморозке своих зарубежных активов на переговорах с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T11:19+0300
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2025-04-28T11:19+0300
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ТЕГЕРАН, 28 апр - ПРАЙМ. Иран будет обсуждать вопрос о разморозке своих зарубежных активов на переговорах с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Свободный доступ к зарубежным активам Ирана является одним из предметов переговоров", - передает слова Багаи SNN. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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нефть, иран, тегеран, сша, мид
Экономика, Нефть, ИРАН, Тегеран, США, МИД
Иран обсудит разморозку зарубежных активов на переговорах с США
МИД Ирана: Тегеран будет обсуждать вопрос о разморозке своих зарубежных активов
ТЕГЕРАН, 28 апр - ПРАЙМ. Иран будет обсуждать вопрос о разморозке своих зарубежных активов на переговорах с США, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
"Свободный доступ к зарубежным активам Ирана является одним из предметов переговоров", - передает слова Багаи SNN.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам