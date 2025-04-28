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РФ готова поставлять в Камбоджу мясо, минудобрения и ветеринарные вакцины

РФ готова поставлять в Камбоджу мясо, минудобрения и ветеринарные вакцины - 28.04.2025, ПРАЙМ

РФ готова поставлять в Камбоджу мясо, минудобрения и ветеринарные вакцины

Россия готова поставлять в Камбоджу мясо, минеральные удобрения и ветеринарные вакцины, сообщили в пресс-службе Минсельхоза по итогам заседания... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T20:32+0300

2025-04-28T20:32+0300

2025-04-28T20:32+0300

экономика

россия

камбоджа

сельское хозяйство

минсельхоз

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия готова поставлять в Камбоджу мясо, минеральные удобрения и ветеринарные вакцины, сообщили в пресс-службе Минсельхоза по итогам заседания межправительственной российско-камбоджийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. "По словам главы Минсельхоза, отечественные производители готовы поставлять в Камбоджу мясо птицы и КРС (крупный рогатый скот - ред.), минеральные удобрения и вакцины для ветеринарного применения", - говорится в сообщении. В пресс-службе ведомства добавили, что товарооборот двух стран в 2024 году вырос на 8%. Кроме того, обсуждались и вопросы энергетического сотрудничества, в частности, российские компании готовы к реализации совместных проектов в области газовой инфраструктуры и возобновляемой энергии, строительства и модернизации объектов энергетики в Камбодже, заявили в Минсельхозе.

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россия, камбоджа, сельское хозяйство, минсельхоз