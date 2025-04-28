https://1prime.ru/20250428/kndr-857098226.html

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района - 28.04.2025, ПРАЙМ

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района

Северокорейские военные участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от украинских войск, видео с кадрами совместной боевой работы есть в... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T18:39+0300

2025-04-28T18:39+0300

2025-04-28T18:39+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Северокорейские военные участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от украинских войск, видео с кадрами совместной боевой работы есть в распоряжении РИА Новости. На видео показано, как военные России и КНДР действовали совместно и вели огонь.

https://1prime.ru/20250428/pomosch-857078663.html

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