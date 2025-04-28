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Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района - 28.04.2025, ПРАЙМ
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района
Северокорейские военные участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от украинских войск, видео с кадрами совместной боевой работы есть в... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:39+0300
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спецоперация на украине
кндр
россия
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Северокорейские военные участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от украинских войск, видео с кадрами совместной боевой работы есть в распоряжении РИА Новости. На видео показано, как военные России и КНДР действовали совместно и вели огонь.
https://1prime.ru/20250428/pomosch-857078663.html
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кндр, россия, украина
Спецоперация на Украине, КНДР, РОССИЯ, УКРАИНА
18:39 28.04.2025
 
Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района

Военные из КНДР участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от ВСУ

© Фото Добровольческого корпуса | Перейти в медиабанкВС РФ освободили промышленную зону в Суджи
ВС РФ освободили промышленную зону в Суджи
© Фото Добровольческого корпуса
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Северокорейские военные участвовали в освобождении Суджанского района Курской области от украинских войск, видео с кадрами совместной боевой работы есть в распоряжении РИА Новости.
На видео показано, как военные России и КНДР действовали совместно и вели огонь.
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Спецоперация на УкраинеКНДРРОССИЯУКРАИНА
 
 
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