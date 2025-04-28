Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250428/kropotkinskaya-857098081.html
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая - 28.04.2025, ПРАЙМ
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил строительно-монтажные работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:25+0300
2025-04-28T18:55+0300
энергетика
ктк
нефть
пожар
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/96/834439657_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_4746ea38fa2d183c3fb8c34a40508796.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил строительно-монтажные работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в феврале, запустит станцию после 20 мая, сообщил гендиректор компании Николай Горбань. "Сегодня с очередной инспекцией я приехал в преддверии запуска Кропоткина (НПС "Кропоткинская" - ред.) в работу. На сегодняшний день строительно-монтажные работы закончены в полном объеме", - сказал Горбань, его слова приводятся в Telegram-канале компании. "Тот срок, который мы говорили - после плановой остановки, то есть 20 мая у нас будет плановая остановка, и после нее станция будет запущена в полном объеме", - добавил он, отметив, что "определенное снижение" прокачки нефти произошло, но об итогах года делать выводы пока рано.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
https://1prime.ru/20250219/novak-855045934.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/96/834439657_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_636a9cc8a75537f14a1d6cd24aacbdb0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ктк, нефть, пожар
Энергетика, КТК, Нефть, пожар
18:25 28.04.2025 (обновлено: 18:55 28.04.2025)
 
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая

КТК запустит поврежденную беспилотниками НПС "Кропоткинская" после 20 мая

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р).
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума (КТК-Р). - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил строительно-монтажные работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в феврале, запустит станцию после 20 мая, сообщил гендиректор компании Николай Горбань.
"Сегодня с очередной инспекцией я приехал в преддверии запуска Кропоткина (НПС "Кропоткинская" - ред.) в работу. На сегодняшний день строительно-монтажные работы закончены в полном объеме", - сказал Горбань, его слова приводятся в Telegram-канале компании.
"Тот срок, который мы говорили - после плановой остановки, то есть 20 мая у нас будет плановая остановка, и после нее станция будет запущена в полном объеме", - добавил он, отметив, что "определенное снижение" прокачки нефти произошло, но об итогах года делать выводы пока рано.
Выставка Россия. Правительственная комиссия по направлению Энергетика
Новак прокомментировал атаку украинского БПЛА на НПС "Кропоткинская"
19 февраля, 00:01
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
 
ЭнергетикаКТКНефтьпожар
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала