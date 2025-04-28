https://1prime.ru/20250428/kropotkinskaya-857098081.html
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая - 28.04.2025, ПРАЙМ
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил строительно-монтажные работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:25+0300
2025-04-28T18:25+0300
2025-04-28T18:55+0300
энергетика
ктк
нефть
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил строительно-монтажные работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в феврале, запустит станцию после 20 мая, сообщил гендиректор компании Николай Горбань. "Сегодня с очередной инспекцией я приехал в преддверии запуска Кропоткина (НПС "Кропоткинская" - ред.) в работу. На сегодняшний день строительно-монтажные работы закончены в полном объеме", - сказал Горбань, его слова приводятся в Telegram-канале компании. "Тот срок, который мы говорили - после плановой остановки, то есть 20 мая у нас будет плановая остановка, и после нее станция будет запущена в полном объеме", - добавил он, отметив, что "определенное снижение" прокачки нефти произошло, но об итогах года делать выводы пока рано.Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.
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ктк, нефть, пожар
Энергетика, КТК, Нефть, пожар
Поврежденную дронами НПС "Кропоткинская" запустят после 20 мая
КТК запустит поврежденную беспилотниками НПС "Кропоткинская" после 20 мая
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил строительно-монтажные работы на нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская", поврежденной после атаки БПЛА в феврале, запустит станцию после 20 мая, сообщил гендиректор компании Николай Горбань.
"Сегодня с очередной инспекцией я приехал в преддверии запуска Кропоткина (НПС "Кропоткинская" - ред.) в работу. На сегодняшний день строительно-монтажные работы закончены в полном объеме", - сказал Горбань, его слова приводятся в Telegram-канале компании.
"Тот срок, который мы говорили - после плановой остановки, то есть 20 мая у нас будет плановая остановка, и после нее станция будет запущена в полном объеме", - добавил он, отметив, что "определенное снижение" прокачки нефти произошло, но об итогах года делать выводы пока рано.
Новак прокомментировал атаку украинского БПЛА на НПС "Кропоткинская"
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" КТК в середине февраля подверглась атаке БПЛА. Террористический удар, как заявили в КТК, был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. СК РФ возбудил уголовное дело против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований по факту атаки на КТК по статье теракт. Прокачка нефти по системе КТК в результате этого шла в сниженном объеме. В начале апреля в КТК прогнозировали восстановление станции до конца мая.
Нефтепроводная система КТК – крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК. Среди крупнейших акционеров консорциума – РФ (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", ExxonMobil, СП "Роснефти" и Shell.