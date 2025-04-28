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"АвтоВАЗ" в 2025 году планирует увеличить экспорт Lada минимум на 43% - 28.04.2025, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" в 2025 году планирует увеличить экспорт Lada минимум на 43%
"АвтоВАЗ" в 2025 году планирует увеличить экспорт Lada минимум на 43% - 28.04.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" в 2025 году планирует увеличить экспорт Lada минимум на 43%
Российский "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует экспортировать более 30 тысяч автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем в 2024 году, следует из слов... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T17:03+0300
2025-04-28T17:03+0300
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продажа автомобилей
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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует экспортировать более 30 тысяч автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем в 2024 году, следует из слов президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова. "Если мы говорим о иранском, казахстанском рынке и рынке Вьетнама и некоторых других важных для нас с точки зрения масштаба направлений, то там речь будет идти на тысячи и даже десятки тысяч единиц наших продуктов. В этом году мы планируем, что перешагнем 30-тысячную планку экспорта автомобилей суммарно по странам", - сказал Соколов журналистам в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил объемы экспорта автомобилей в 4 раза, до более 21 тысячи штук. Таким образом, в нынешнем году поставки за рубеж могут вырасти минимум на 43%. Глава компании напомнил, что на прошлой неделе "АвтоВАЗ" открыл первый дилерский центр в Объединенных Арабских Эмиратах. Потенциальный объем продаж на этом рынке он оценил в десятки автомобилей в год.
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автоваз, lada, авто, продажа автомобилей
АвтоВАЗ, Lada, Авто, продажа автомобилей
17:03 28.04.2025
 
"АвтоВАЗ" в 2025 году планирует увеличить экспорт Lada минимум на 43%

Президент "АвтоВаза" Соколов: компания увеличит экспорт Lada до 30 тысяч авто

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ТАШКЕНТ, 28 апр - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" в 2025 году планирует экспортировать более 30 тысяч автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем в 2024 году, следует из слов президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.
"Если мы говорим о иранском, казахстанском рынке и рынке Вьетнама и некоторых других важных для нас с точки зрения масштаба направлений, то там речь будет идти на тысячи и даже десятки тысяч единиц наших продуктов. В этом году мы планируем, что перешагнем 30-тысячную планку экспорта автомобилей суммарно по странам", - сказал Соколов журналистам в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия".
По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил объемы экспорта автомобилей в 4 раза, до более 21 тысячи штук. Таким образом, в нынешнем году поставки за рубеж могут вырасти минимум на 43%.
Глава компании напомнил, что на прошлой неделе "АвтоВАЗ" открыл первый дилерский центр в Объединенных Арабских Эмиратах. Потенциальный объем продаж на этом рынке он оценил в десятки автомобилей в год.
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АвтоВАЗLadaАвтопродажа автомобилей
 
 
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