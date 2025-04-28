https://1prime.ru/20250428/makron-857102745.html

Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней

Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней - 28.04.2025, ПРАЙМ

Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в контексте достижения прекращения огня на Украине в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T23:24+0300

2025-04-28T23:24+0300

2025-04-28T23:24+0300

спецоперация на украине

украина

эммануэль макрон

дональд трамп

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ПАРИЖ, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в контексте достижения прекращения огня на Украине в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию. Такое заявление он сделал в интервью изданию Paris Match.Ему задали вопрос, действительно ли, по его мнению, в настоящее время прекращение огня между Украиной и Россией близко как никогда. "Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины", - подчеркнул он.Как заявил французский президент, ближайшие две недели станут ключевым в попытках достичь прекращения огня в рамках конфликта и усиления давления. "Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", - сказал Макрон. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский в ходе встречи в Ватикане просил у него больше оружия, при этом глава Белого дома сказал, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу. Газета Washington Post 22 апреля писала, что США на встрече в Лондоне по урегулированию конфликта намеревались предложить странам Европы и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима рассчитывали в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания киевских властей принимать предложение об уступке территорий и того, что режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Также 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского, заявив, что его заявления по Крыму наносят вред мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://1prime.ru/20250428/tramp-857084852.html

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украина, эммануэль макрон, дональд трамп, россия, владимир зеленский