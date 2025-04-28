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Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней - 28.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250428/makron-857102745.html
Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней
Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней - 28.04.2025, ПРАЙМ
Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в контексте достижения прекращения огня на Украине в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T23:24+0300
2025-04-28T23:24+0300
спецоперация на украине
украина
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дональд трамп
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ПАРИЖ, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в контексте достижения прекращения огня на Украине в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию. Такое заявление он сделал в интервью изданию Paris Match.Ему задали вопрос, действительно ли, по его мнению, в настоящее время прекращение огня между Украиной и Россией близко как никогда. "Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины", - подчеркнул он.Как заявил французский президент, ближайшие две недели станут ключевым в попытках достичь прекращения огня в рамках конфликта и усиления давления. "Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", - сказал Макрон. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский в ходе встречи в Ватикане просил у него больше оружия, при этом глава Белого дома сказал, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу. Газета Washington Post 22 апреля писала, что США на встрече в Лондоне по урегулированию конфликта намеревались предложить странам Европы и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима рассчитывали в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания киевских властей принимать предложение об уступке территорий и того, что режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Также 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского, заявив, что его заявления по Крыму наносят вред мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
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украина, эммануэль макрон, дональд трамп, россия, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Зеленский
23:24 28.04.2025
 
Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней

Макрон заявил, что давление на Россию в ближайшие 8-10 дней усилится

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ПАРИЖ, 28 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в контексте достижения прекращения огня на Украине в ближайшие восемь-десять дней будет усилено давление на Россию. Такое заявление он сделал в интервью изданию Paris Match.
Ему задали вопрос, действительно ли, по его мнению, в настоящее время прекращение огня между Украиной и Россией близко как никогда.
"Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины", - подчеркнул он.
# Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме, США. 24 апреля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
"Нужно избавиться". Во Франции раскрыли, как поступит Трамп с Макроном
13:18
Как заявил французский президент, ближайшие две недели станут ключевым в попытках достичь прекращения огня в рамках конфликта и усиления давления.
"Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", - сказал Макрон.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский в ходе встречи в Ватикане просил у него больше оружия, при этом глава Белого дома сказал, что сначала хочет посмотреть на действия РФ по мирному процессу.
Газета Washington Post 22 апреля писала, что США на встрече в Лондоне по урегулированию конфликта намеревались предложить странам Европы и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима рассчитывали в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания киевских властей принимать предложение об уступке территорий и того, что режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Также 23 апреля Трамп подверг критике Зеленского, заявив, что его заявления по Крыму наносят вред мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЭммануэль МакронДональд ТрампРОССИЯВладимир Зеленский
 
 
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