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США снизили экспорт нефти и нефтепродуктов после прихода Трампа

США снизили экспорт нефти и нефтепродуктов после прихода Трампа - 28.04.2025, ПРАЙМ

США снизили экспорт нефти и нефтепродуктов после прихода Трампа

Показатели американской энергетики пока не отвечают предвыборным обещаниям 47-го президента страны Дональда Трампа: февральский экспорт нефти и нефтепродуктов... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:15+0300

2025-04-28T08:15+0300

2025-04-28T08:15+0300

энергетика

нефть

сша

дональд трамп

нефтепродукты

экспорт нефтепродуктов

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Показатели американской энергетики пока не отвечают предвыборным обещаниям 47-го президента страны Дональда Трампа: февральский экспорт нефти и нефтепродуктов оказался ниже января, а сжиженный природный газ (СПГ) смог показать лишь небольшую положительную динамику, подсчитало РИА Новости по данным американской таможни. Трамп уже во второй раз занял президентское кресло - его инаугурация состоялась 20 января. Почти сразу он подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа, мотивируя свое решение тем, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. А в ходе своей предвыборной кампании Трамп и вовсе заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить", и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. Как следует из данных таможенников, американские поставки нефти за рубеж в феврале просели на 1,2% к январю, до 9,153 миллиарда долларов, а нефтепродукты показали даже более заметную отрицательную динамику, снизившись на 14,8%, до 7,905 миллиарда. При этом экспорт СПГ в денежном выражении смог вырасти на 3,7% - до 3,715 миллиарда долларов. В то же время добыча углеводородов также пока не демонстрирует галопирующих темпов роста. Согласно данным энергетического ведомства США, в январе по сравнению с декабрем добыча нефти просела на 2,3%, до 13,146 миллиона баррелей в день, а газа - выросла всего на 0,26%, до 3,507 миллиарда кубических метров.

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нефть, сша, дональд трамп, нефтепродукты, экспорт нефтепродуктов