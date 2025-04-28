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Стоимость нефти растет после новостей о поддержке китайской экономики

Стоимость нефти растет после новостей о поддержке китайской экономики - 28.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти растет после новостей о поддержке китайской экономики

Мировые цены на нефть растут в пределах 1% в понедельник утром после выхода новостей относительно поддержки властями экономики Китая и о ходе торговых... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T08:18+0300

2025-04-28T08:18+0300

2025-04-28T08:18+0300

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 1% в понедельник утром после выхода новостей относительно поддержки властями экономики Китая и о ходе торговых переговоров США со странами Азии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,43% - до 66,08 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 0,51%, до 63,34 доллара. Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому инвесторы следят за состоянием экономики страны. Так, официальные лица КНР подтвердили планы по усилению поддержки экономического роста и занятости населения из-за затянувшейся торговой войны с США, сообщает агентство Блумберг. Также ранее министр финансов США Скот Бессент заявил телеканалу ABC News, что переговоры Штатов с торговыми партнерами продолжаются, некоторые из них проходят очень хорошо, особенно со странами Азии.

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рынки, торги, нефть, китай, сша