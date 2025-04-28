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Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+
Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+ - 28.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+
Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и... | 28.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментария аналитика. По состоянию на 15.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,29% - до 65,61 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 0,24%, до 62,87 доллара. Утром нефть росла в среднем в пределах 0,5%. "Неопределенность вокруг запланированного на июнь увеличения добычи ОПЕК+ и растущие опасения по поводу единства группы создают значительные риски снижения котировок для рынка нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела энергетической стратегии BNP Paribas Альдо Спаньера (Aldo Spanjer). Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) пройдет 28 мая. Часть участников ОПЕК+ теперь также собирается отдельно. Восемь стран ОПЕК+, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча ожидается 5 мая. На ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне. С начала апреля котировки нефти потеряли порядка 12%, наиболее заметное снижение котировок наблюдалось 3-4 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. На данный момент цены на нефть примерно на 12% ниже к уровню закрытия 2 апреля (до объявления Трампа).
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Экономика, Нефть, Рынки, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Дональд Трамп, ОПЕК
Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+
Цена нефти марки Brent снизилась до 65,61 доллара за баррель
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем уменьшаются, трейдеры продолжают оценивать перспективы предложения нефти ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 15.03 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,29% - до 65,61 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 0,24%, до 62,87 доллара. Утром нефть росла в среднем в пределах 0,5%.
"Неопределенность вокруг запланированного на июнь увеличения добычи ОПЕК+ и растущие опасения по поводу единства группы создают значительные риски снижения котировок для рынка нефти", - приводит газета Wall Street Journal мнение главы отдела энергетической стратегии BNP Paribas Альдо Спаньера (Aldo Spanjer).
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) пройдет 28 мая. Часть участников ОПЕК+ теперь также собирается отдельно. Восемь стран ОПЕК+, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча ожидается 5 мая. На ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
С начала апреля котировки нефти потеряли порядка 12%, наиболее заметное снижение котировок наблюдалось 3-4 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. На данный момент цены на нефть примерно на 12% ниже к уровню закрытия 2 апреля (до объявления Трампа).
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