Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250428/neft-857098334.html
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов - 28.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов
Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:42+0300
2025-04-28T18:42+0300
энергетика
нефть
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_0:252:2400:1602_1920x0_80_0_0_9ad62c2bfd5aabcba0628a4d884ad696.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,08% - до 64,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 01,92%, до 61,87 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,2-0,3%. Нефтяные котировки продолжают снижаться. По итогам предыдущей недели Brent подешевел на 3,2%, WTI - на 2,6%. Трейдеры находятся в ожидании новостей от ОПЕК+. Восемь стран организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
https://1prime.ru/20250428/neft-857091276.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/25/841402507_264:0:2400:1602_1920x0_80_0_0_58fd2100e6daf67c2cf13ca637c6e3e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, опек
Энергетика, Нефть, ОПЕК
18:42 28.04.2025
 
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов

Цены на нефть вечером ускорили снижение до 2 процентов

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,08% - до 64,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 01,92%, до 61,87 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,2-0,3%.
Нефтяные котировки продолжают снижаться. По итогам предыдущей недели Brent подешевел на 3,2%, WTI - на 2,6%.
Трейдеры находятся в ожидании новостей от ОПЕК+. Восемь стран организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+
15:09
 
ЭнергетикаНефтьОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала