https://1prime.ru/20250428/neft-857098334.html

Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов

Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов - 28.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов

Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T18:42+0300

2025-04-28T18:42+0300

2025-04-28T18:42+0300

энергетика

нефть

опек

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,08% - до 64,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 01,92%, до 61,87 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,2-0,3%. Нефтяные котировки продолжают снижаться. По итогам предыдущей недели Brent подешевел на 3,2%, WTI - на 2,6%. Трейдеры находятся в ожидании новостей от ОПЕК+. Восемь стран организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.

https://1prime.ru/20250428/neft-857091276.html

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нефть, опек