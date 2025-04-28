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Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов - 28.04.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов
Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T18:42+0300
2025-04-28T18:42+0300
2025-04-28T18:42+0300
энергетика
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,08% - до 64,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 01,92%, до 61,87 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,2-0,3%. Нефтяные котировки продолжают снижаться. По итогам предыдущей недели Brent подешевел на 3,2%, WTI - на 2,6%. Трейдеры находятся в ожидании новостей от ОПЕК+. Восемь стран организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
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нефть, опек
Цены на нефть ускорили снижение до 2 процентов
Цены на нефть вечером ускорили снижение до 2 процентов
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник усилили снижение до 2%, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 18.32 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 2,08% - до 64,43 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 01,92%, до 61,87 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,2-0,3%.
Нефтяные котировки продолжают снижаться. По итогам предыдущей недели Brent подешевел на 3,2%, WTI - на 2,6%.
Трейдеры находятся в ожидании новостей от ОПЕК+. Восемь стран организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий по добыче ОПЕК+