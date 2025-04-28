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НПЗ в чешском Литвинове впервые за 60 лет работает не на нефти из РФ

НПЗ в чешском Литвинове впервые за 60 лет работает не на нефти из РФ - 28.04.2025, ПРАЙМ

НПЗ в чешском Литвинове впервые за 60 лет работает не на нефти из РФ

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове на западе страны, с 1965 года перерабатывавший только нефть из РФ, с понедельника начал работать на | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T21:21+0300

2025-04-28T21:21+0300

2025-04-28T21:21+0300

энергетика

нефть

чехия

россия

нпз

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ПРАГА, 28 апр – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове на западе страны, с 1965 года перерабатывавший только нефть из РФ, с понедельника начал работать на сырье, поступившем с запада Европы по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL, сообщило агентство ЧТК. "Последние 60 лет НПЗ в Литвинове работал исключительно на российской нефти, поступавшей в республику по южной ветке трубопровода "Дружба". Однако 4 марта поставки по "Дружбе" прекратились. Как сообщил журналистам глава минпромторга Лукаш Влчек, это произошло из-за неуплаты долгов между оператором двух чешских НПЗ, компанией Orlen Unipetrol, и российскими поставщиками. Позднее выяснилось, что выплаты перестали проходить из-за антироссийских санкций со стороны США", - отмечается в сообщении. В 2024 году по трубопроводу "Дружба" в Чехию было поставлено 2,7 миллиона тонн нефти, что составило 42% от общего объема ее импорта в республику. С 16 апреля Чехия начала получать нефть по модернизированному Трансальпийскому трубопроводу TAL, по которому, как сообщил журналистам гендиректор компании Orlen Unipetrol Мариуш Внук, за год может быть поставлено до 8 миллионов тонн нефти, что должно полностью покрыть потребности Чехии. Трансальпийский трубопровод TAL начинается в итальянском городе-порте Триесте, куда судами свозится нефть из разных стран и континентов. Наибольшую долю составляют поставки из районов Каспийского и Черного морей, США и стран Африки. Что касается судьбы ныне бездействующего на территории Чехии трубопровода "Дружба", то, по словам председателя совета директоров компании-оператора чешских нефтепроводов MERO ČR Ярослава Пантучека, его использование может стать частью нового стратегического проекта, форма которого пока не определена. Возможны варианты, включающие поддержание транспортировки нефти, опорожнение трубопровода и нагнетание в него азота или использование трубопровода, например, для прокладки кабелей передачи данных. Как сказал Пантучек, сейчас проходят исследования, на основании которых позднее будет принято решение о новом использовании "Дружбы".

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нефть, чехия, россия, нпз