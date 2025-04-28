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Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США - 28.04.2025, ПРАЙМ
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США
Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Россией и США резким учащением обстрелов российской территории, заявил посол по особым поручениям МИД... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:13+0300
2025-04-28T13:13+0300
2025-04-28T13:13+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Россией и США резким учащением обстрелов российской территории, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Число прилетов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тысяч прилетов в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля", - сказал Мирошник на брифинге. По его словам, чаще всего ВСУ обстреливали гражданские сооружения в Белгородской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской, Курской и Запорожской областях, а также Луганской Народной Республике.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, Киев, США, ВСУ
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США
Посол Мирошник: Киев резко увеличил число обстрелов российской территории
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Россией и США резким учащением обстрелов российской территории, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Число прилетов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тысяч прилетов в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля", - сказал Мирошник на брифинге.
По его словам, чаще всего ВСУ обстреливали гражданские сооружения в Белгородской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской, Курской и Запорожской областях, а также Луганской Народной Республике.
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