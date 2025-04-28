Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США - 28.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250428/obstrely-857084502.html
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США - 28.04.2025, ПРАЙМ
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США
Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Россией и США резким учащением обстрелов российской территории, заявил посол по особым поручениям МИД... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:13+0300
2025-04-28T13:13+0300
спецоперация на украине
россия
москва
киев
сша
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_0:46:3477:2001_1920x0_80_0_0_4490e7def54566e3578dd17e9c3c354e.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Россией и США резким учащением обстрелов российской территории, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Число прилетов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тысяч прилетов в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля", - сказал Мирошник на брифинге. По его словам, чаще всего ВСУ обстреливали гражданские сооружения в Белгородской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской, Курской и Запорожской областях, а также Луганской Народной Республике.
https://1prime.ru/20250427/lavrov-857066620.html
москва
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/14/854315513_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_329f8ed26123da9ac5a0b932732dae38.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, киев, сша, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, МОСКВА, Киев, США, ВСУ
13:13 28.04.2025
 
Киев резко участил обстрелы территории России на фоне переговоров РФ и США

Посол Мирошник: Киев резко увеличил число обстрелов российской территории

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Россией и США резким учащением обстрелов российской территории, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном. Число прилетов в этот период достигло 300 в сутки или более 2 тысяч прилетов в неделю, что примерно на четверть больше еженедельных показателей января и февраля", - сказал Мирошник на брифинге.
По его словам, чаще всего ВСУ обстреливали гражданские сооружения в Белгородской области, Донецкой Народной Республике, Херсонской, Курской и Запорожской областях, а также Луганской Народной Республике.
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 27.04.2025
Лавров оценил ход переговоров России и США
Вчера, 18:16
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯМОСКВАКиевСШАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала