https://1prime.ru/20250428/oon-857101359.html

ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие

ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие - 28.04.2025, ПРАЙМ

ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие

Организация Объединенныз Наций приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни, когда будет отмечаться 80-летняя годовщина Победы, сообщил представитель... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T20:44+0300

2025-04-28T20:44+0300

2025-04-28T20:44+0300

спецоперация на украине

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ООН, 28 апр – ПРАЙМ. Организация Объединенныз Наций приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни, когда будет отмечаться 80-летняя годовщина Победы, сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В эти дни будут остановлены все боевые действия."Мы приняли к сведению различные заявления", – сказал Дюжаррик.Аналогичный комментарий офиса генерального секретаря ООН последовал и после пасхального перемирия, которое объявила Россия. Тогда, как и в этот раз, во всемирной организации "приняли к сведению" соответствующее решение.

https://1prime.ru/20250428/peskov-857101005.html

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оон, владимир путин, украина, россия