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ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие
ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие - 28.04.2025, ПРАЙМ
ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие
Организация Объединенныз Наций приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни, когда будет отмечаться 80-летняя годовщина Победы, сообщил представитель... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T20:44+0300
2025-04-28T20:44+0300
2025-04-28T20:44+0300
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ООН, 28 апр – ПРАЙМ. Организация Объединенныз Наций приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни, когда будет отмечаться 80-летняя годовщина Победы, сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В эти дни будут остановлены все боевые действия."Мы приняли к сведению различные заявления", – сказал Дюжаррик.Аналогичный комментарий офиса генерального секретаря ООН последовал и после пасхального перемирия, которое объявила Россия. Тогда, как и в этот раз, во всемирной организации "приняли к сведению" соответствующее решение.
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Спецоперация на Украине, ООН, Владимир Путин, УКРАИНА, РОССИЯ
ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие
ООН приняла к сведению объявленное Россией перемирие на 80-летие Победы
ООН, 28 апр – ПРАЙМ. Организация Объединенныз Наций приняла к сведению объявленное Россией перемирие в дни, когда будет отмечаться 80-летняя годовщина Победы, сообщил представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В эти дни будут остановлены все боевые действия.
"Мы приняли к сведению различные заявления", – сказал Дюжаррик.
Аналогичный комментарий офиса генерального секретаря ООН последовал и после пасхального перемирия, которое объявила Россия. Тогда, как и в этот раз, во всемирной организации "приняли к сведению" соответствующее решение.
В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия