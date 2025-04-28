https://1prime.ru/20250428/peskov-857098463.html

В Кремле прокомментировали ход диалога между Россией и США по Украине

В Кремле прокомментировали ход диалога между Россией и США по Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали ход диалога между Россией и США по Украине

Между Россией и США происходит обмен информацией по имеющимся каналам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя объявленное... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T18:52+0300

2025-04-28T18:52+0300

2025-04-28T18:52+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - ПРАЙМ. Между Россией и США происходит обмен информацией по имеющимся каналам, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя объявленное президентом Владимиром Путиным перемирие в честь юбилея Победы. Действие объявленного Россией перемирия в честь 80-летней годовщины Победы начнется с нуля часов с 7 на 8 мая и продлится до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период будут остановлены все боевые действия."У нас идет обмен информацией по существующим каналам", - сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, уведомляла ли Москва Вашингтон о перемирии в честь празднования юбилея Победы.По словам Пескова, в процессе диалога России и США делаются попытки выйти на мирное урегулирование по Украине."Начался диалог (России и США - ред.). Именно в процессе диалога осуществляются, реализуются попытки выйти на траекторию мирного урегулирования. Это само по себе, безусловно, достижение", - сказал он.Также Песков отметил, что усилия, направленные на мирное урегулирование украинского конфликта, продолжаются, России и США удалось разблокировать двусторонние отношения и начать диалог."Усилия, направленные на переход к мирному урегулированию продолжаются, безусловно. Мы видим, что удалось разблокировать двусторонние отношения, начался диалог", - сказал представитель Кремля.При этом, по его словам, поверхностный подход при решении вопроса урегулирования ситуации на Украине вряд ли уместен."Урегулирование вокруг Украины и решение проблемы первопричин этого конфликта, без чего невозможно обеспечить интересы Российской Федерации, - то очень сложная субстанция, которая состоит из большого количества нюансов. Здесь, конечно, вряд ли уместен и возможен поверхностный подход. Требует очень серьезного детализирования",- сказал пресс-секретарь президента.Комментируя публикацию в западных СМИ якобы деталей мирных инициатив администрации США в рамках украинского урегулирования, Песков подчеркнул, что публичное обсуждение нюансов по украинскому урегулированию невозможно."Огромное количество публикаций, но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов… невозможно", - сказал он.

https://1prime.ru/20250425/peskov-857038120.html

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сша, украина, дмитрий песков, владимир путин, россия