https://1prime.ru/20250428/peskov-857101005.html
В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия
В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия - 28.04.2025, ПРАЙМ
В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия
Киевский режим с трудом может дать гарантии, что украинское войска будут соблюдать перемирие, объявленное по случаю 80-летия Победы, поскольку не в полной мере... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T20:29+0300
2025-04-28T20:29+0300
2025-04-28T20:29+0300
спецоперация на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
всу
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киевский режим с трудом может дать гарантии, что украинское войска будут соблюдать перемирие, объявленное по случаю 80-летия Победы, поскольку не в полной мере контролирует все вооруженные подразделения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".Россия по решению главы государства Владимира Путина объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В этот период будут остановлены все боевые действия."Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее, глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это, действительно, жест доброй воли со стороны России", - отметил представитель Кремля.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВСУ, УКРАИНА
В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия
Песков: Киеву трудно гарантировать, что ВСУ будут соблюдать перемирие в годовщину Победы
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киевский режим с трудом может дать гарантии, что украинское войска будут соблюдать перемирие, объявленное по случаю 80-летия Победы, поскольку не в полной мере контролирует все вооруженные подразделения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".
Россия по решению главы государства Владимира Путина объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В этот период будут остановлены все боевые действия.
"Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее, глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это, действительно, жест доброй воли со стороны России", - отметил представитель Кремля.
Песков призвал Россию быть начеку, несмотря на мирные переговоры