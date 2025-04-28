https://1prime.ru/20250428/peskov-857101005.html

В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия

В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия - 28.04.2025, ПРАЙМ

В Кремле оценили способность Киева гарантировать соблюдение перемирия

Киевский режим с трудом может дать гарантии, что украинское войска будут соблюдать перемирие, объявленное по случаю 80-летия Победы, поскольку не в полной мере... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T20:29+0300

2025-04-28T20:29+0300

2025-04-28T20:29+0300

спецоперация на украине

россия

дмитрий песков

владимир путин

всу

украина

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Киевский режим с трудом может дать гарантии, что украинское войска будут соблюдать перемирие, объявленное по случаю 80-летия Победы, поскольку не в полной мере контролирует все вооруженные подразделения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".Россия по решению главы государства Владимира Путина объявила перемирие с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В этот период будут остановлены все боевые действия."Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее, глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это, действительно, жест доброй воли со стороны России", - отметил представитель Кремля.

https://1prime.ru/20250425/peskov-857038120.html

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россия, дмитрий песков, владимир путин, всу, украина