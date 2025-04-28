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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - 28.04.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Глава государства Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:23+0300
2025-04-28T09:53+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля."26 апреля 2025 года Вооружённые Силы Российской Федерации в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Путин отметил славное выполнение своего долга и важность подвига бойцов спецназа КНДР. Глава государства подчеркнул, что российский народ никогда не забудет эту помощь."Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию. Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закалённые на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям", - сказано в заявлении.По словам Марии Захаровой, официального представителя МИД России, участие корейских военнослужащих проводилось в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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россия, кндр, сво
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, КНДР, СВО
09:23 28.04.2025 (обновлено: 09:53 28.04.2025)
 
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Путин выразил благодарность армии КНДР за помощь в освобождении Курской области

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской Народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля.
"26 апреля 2025 года Вооружённые Силы Российской Федерации в ходе боевых действий завершили разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область. Тем самым положен конец преступной провокации украинских властей, предпринявших попытку захвата части территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Путин отметил славное выполнение своего долга и важность подвига бойцов спецназа КНДР. Глава государства подчеркнул, что российский народ никогда не забудет эту помощь.
"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию. Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закалённые на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям", - сказано в заявлении.
По словам Марии Захаровой, официального представителя МИД России, участие корейских военнослужащих проводилось в соответствии со статьей 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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