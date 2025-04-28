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В России стал доступен для покупки новый Renault Duster
В России стал доступен для покупки новый Renault Duster - 28.04.2025, ПРАЙМ
В России стал доступен для покупки новый Renault Duster
В России вновь стали доступны новые Renault Duster. Кроссоверы второго поколения, популярные среди российских автолюбителей, теперь можно приобрести в... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T09:51+0300
2025-04-28T09:51+0300
2025-04-28T09:51+0300
renault duster
россия
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продажа автомобилей
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. В России вновь стали доступны новые Renault Duster. Кроссоверы второго поколения, популярные среди российских автолюбителей, теперь можно приобрести в нескольких регионах страны. По информации издания "Автоновости дня", цены на одной из интернет-площадок начинаются от 2,4 миллиона рублей.Как сообщает портал, в Миассе Челябинской области предлагается новый Renault Duster 2021 года выпуска по цене 2,4 миллиона рублей. тот автомобиль оснащен 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 117 л.с. и механической коробкой передач. В базовую комплектацию входят стальные диски, светодиодные дневные ходовые огни, электрозеркала с подогревом, обогрев передних сидений и заднего стекла, кондиционер, система контроля давления в шинах. Помимо этого, модель оборудована мультимедийной системой с Bluetooth и функцией hands-free, а также передними электростеклоподъемниками.Кроме того, дополнил "Автоновости дня", на Дальнем Востоке выставлены на продажу еще три новых Renault Duster. Одна из моделей, стоимостью 2,75 миллиона рублей, представлена в Хабаровске в комплектации Drive с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 109 л.с. и механической трансмиссией. Другие два кроссовера представлены также в Хабаровске и во Владивостоке.Последние две модели, согласно данным портала, оцениваются в 2,95 миллиона рублей и оснащены 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим совместно с механической коробкой передач. В числе преимуществ — бесплатная годовая гарантия на техническое обслуживание для модели из Владивостока.
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renault duster, россия, авто, продажа автомобилей
Renault Duster, РОССИЯ, Авто, продажа автомобилей
В России стал доступен для покупки новый Renault Duster
"Автоновости дня": в России снова можно купить Renault Duster от 2,4 миллиона рублей
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ.
В России вновь стали доступны новые Renault Duster. Кроссоверы второго поколения, популярные среди российских автолюбителей, теперь можно приобрести в нескольких регионах страны. По информации издания "Автоновости дня"
, цены на одной из интернет-площадок начинаются от 2,4 миллиона рублей.
Как сообщает портал, в Миассе Челябинской области предлагается новый Renault Duster 2021 года выпуска по цене 2,4 миллиона рублей. тот автомобиль оснащен 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 117 л.с. и механической коробкой передач. В базовую комплектацию входят стальные диски, светодиодные дневные ходовые огни, электрозеркала с подогревом, обогрев передних сидений и заднего стекла, кондиционер, система контроля давления в шинах. Помимо этого, модель оборудована мультимедийной системой с Bluetooth и функцией hands-free, а также передними электростеклоподъемниками.
Кроме того, дополнил "Автоновости дня", на Дальнем Востоке выставлены на продажу еще три новых Renault Duster. Одна из моделей, стоимостью 2,75 миллиона рублей, представлена в Хабаровске в комплектации Drive с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 109 л.с. и механической трансмиссией. Другие два кроссовера представлены также в Хабаровске и во Владивостоке.
Последние две модели, согласно данным портала, оцениваются в 2,95 миллиона рублей и оснащены 1,3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., работающим совместно с механической коробкой передач. В числе преимуществ — бесплатная годовая гарантия на техническое обслуживание для модели из Владивостока.
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