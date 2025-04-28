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ЕК может вновь перенести предложение по отказу от российского топлива
ЕК может вновь перенести предложение по отказу от российского топлива - 28.04.2025, ПРАЙМ
ЕК может вновь перенести предложение по отказу от российского топлива
Еврокомиссия может в очередной раз перенести свое предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из РФ, включая СПГ, сообщила на брифинге в... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:02+0300
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БРЮССЕЛЬ, 28 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия может в очередной раз перенести свое предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из РФ, включая СПГ, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо. "Мы по-прежнему стараемся подготовить дорожную карту к 6 мая, но, как мы знаем, часто случаются отступления от того, что мы планируем. Мы адаптируемся к тому, как работа идет внутри (Еврокомиссии). Но это не имеет отношения к государствам-членам Евросоюза, подготовка документа ведется исключительно службами Еврокомиссии", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о разногласиях с государствами-членами ЕС, которые не согласны с отказом от закупок российского СПГ. Такое предложение, которое должно включить поэтапный окончательный отказ ЕС от всех видов ископаемых видов топлива из России, включая СПГ, ранее планировалось обнародовать в начале марта, позднее оно было перенесено на 6 мая, однако и этот срок может стать не окончательным из-за недовольства ряда стран сообщества. Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
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нефть, газ, брюссель, рф, запад, ес, ек
Энергетика, Нефть, Газ, Брюссель, РФ, ЗАПАД, ЕС, ЕК
ЕК может вновь перенести предложение по отказу от российского топлива
Пиньо: ЕК снова перенести предложение по окончательному отказу от российского СПГ
БРЮССЕЛЬ, 28 апр – ПРАЙМ. Еврокомиссия может в очередной раз перенести свое предложение по окончательному отказу от ископаемых энергоносителей из РФ, включая СПГ, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
"Мы по-прежнему стараемся подготовить дорожную карту к 6 мая, но, как мы знаем, часто случаются отступления от того, что мы планируем. Мы адаптируемся к тому, как работа идет внутри (Еврокомиссии). Но это не имеет отношения к государствам-членам Евросоюза, подготовка документа ведется исключительно службами Еврокомиссии", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о разногласиях с государствами-членами ЕС, которые не согласны с отказом от закупок российского СПГ.
Такое предложение, которое должно включить поэтапный окончательный отказ ЕС от всех видов ископаемых видов топлива из России, включая СПГ, ранее планировалось обнародовать в начале марта, позднее оно было перенесено на 6 мая, однако и этот срок может стать не окончательным из-за недовольства ряда стран сообщества.
Ранее в РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Китай в апреле реэкспортировал рекордный объем СПГ, пишет Bloomberg