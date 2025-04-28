https://1prime.ru/20250428/ssha-857076203.html

В США представили проект увеличения военных расходов страны

В США представили проект увеличения военных расходов страны - 28.04.2025, ПРАЙМ

В США представили проект увеличения военных расходов страны

Комитеты обеих палат американского конгресса по вооруженным силам представили законопроект по увеличению военных расходов США на 150 миллиардов долларов,... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T10:21+0300

2025-04-28T10:21+0300

2025-04-28T10:21+0300

сша

расходы на оборону

военные расходы

https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Комитеты обеих палат американского конгресса по вооруженным силам представили законопроект по увеличению военных расходов США на 150 миллиардов долларов, следует из опубликованного ими документа. "Сегодня комитет по вооруженным силам палаты представителей под руководством председателя Майка Роджерса (республиканец от Алабамы) представил законопроект об инвестировании 150 миллиардов долларов в приоритетные оборонные задачи", - говорится в документе. Среди прочего, законопроект предусматривает выделение 24,7 миллиарда долларов на создание системы ПРО "Золотой купол", 33,7 миллиарда долларов на судостроительство, 20,4 миллиарда на боеприпасы, 13,5 миллиарда на инновации, 12,9 миллиарда на ядерное сдерживание. Законопроект будет рассмотрен палатой представителей 29 апреля.

https://1prime.ru/20250425/ssha-857023871.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, расходы на оборону, военные расходы