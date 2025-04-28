https://1prime.ru/20250428/ssha-857076203.html
В США представили проект увеличения военных расходов страны
В США представили проект увеличения военных расходов страны - 28.04.2025, ПРАЙМ
В США представили проект увеличения военных расходов страны
Комитеты обеих палат американского конгресса по вооруженным силам представили законопроект по увеличению военных расходов США на 150 миллиардов долларов,... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T10:21+0300
2025-04-28T10:21+0300
2025-04-28T10:21+0300
сша
расходы на оборону
военные расходы
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Комитеты обеих палат американского конгресса по вооруженным силам представили законопроект по увеличению военных расходов США на 150 миллиардов долларов, следует из опубликованного ими документа. "Сегодня комитет по вооруженным силам палаты представителей под руководством председателя Майка Роджерса (республиканец от Алабамы) представил законопроект об инвестировании 150 миллиардов долларов в приоритетные оборонные задачи", - говорится в документе. Среди прочего, законопроект предусматривает выделение 24,7 миллиарда долларов на создание системы ПРО "Золотой купол", 33,7 миллиарда долларов на судостроительство, 20,4 миллиарда на боеприпасы, 13,5 миллиарда на инновации, 12,9 миллиарда на ядерное сдерживание. Законопроект будет рассмотрен палатой представителей 29 апреля.
https://1prime.ru/20250425/ssha-857023871.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, расходы на оборону, военные расходы
США, расходы на оборону, военные расходы
В США представили проект увеличения военных расходов страны
Конгрессмены США представили проект по увеличению военных расходов на 150 млрд долларов
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Комитеты обеих палат американского конгресса по вооруженным силам представили законопроект по увеличению военных расходов США на 150 миллиардов долларов, следует из опубликованного ими документа.
"Сегодня комитет по вооруженным силам палаты представителей под руководством председателя Майка Роджерса (республиканец от Алабамы) представил законопроект об инвестировании 150 миллиардов долларов в приоритетные оборонные задачи", - говорится в документе.
Среди прочего, законопроект предусматривает выделение 24,7 миллиарда долларов на создание системы ПРО "Золотой купол", 33,7 миллиарда долларов на судостроительство, 20,4 миллиарда на боеприпасы, 13,5 миллиарда на инновации, 12,9 миллиарда на ядерное сдерживание.
Законопроект будет рассмотрен палатой представителей 29 апреля.
В НАТО подсчитали долю США в оборонных расходах