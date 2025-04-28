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Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке
Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке - 28.04.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке
Арбитражный суд Приморья в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T03:23+0300
2025-04-28T03:23+0300
экономика
россия
недвижимость
рф
владивосток
приморье
росимущество
минфин рф
минфин
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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в регионе арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке, следует из данных суда. Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам, в числе которых местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая. Как следует из определения суда, ГП добивается возвращения в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в Приморье, которые были проданы в разные годы, а также возвращения покупателям денег за них. "Заявление заместителя генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице министерства обороны РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на принадлежащие ООО "СЗ "Бархат" объекты недвижимости…, наложить арест на принадлежащие ООО "Каталея" объекты недвижимости", - говорится в материалах суда. Также арест наложен и на все прочие спорные объекты недвижимости, фигурирующие в иске ГП. Кроме того, суд запретил Росреестру и его территориальным органам проводить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в отношении объектов. Исключения - учет по заявлениям Росимущества. Всего в списке арестованных объектов - более 60 участков и зданий. В списке третьих лиц в иске - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке "Восточная верфь и ПАО "Сбербанк России". Объекты, которые ГП пытается вернуть государству, расположены на побережье, на улице Бархатная и на улице Катерная. На Катерной, в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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россия, недвижимость, рф, владивосток, приморье, росимущество, минфин рф, минфин
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, РФ, Владивосток, Приморье, Росимущество, Минфин РФ, Минфин
03:23 28.04.2025
 
Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке

Суд арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке по иску Генпрокуратуры

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ВЛАДИВОСТОК, 28 апр - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья в рамках принятия обеспечительных мер по иску Генпрокуратуры РФ о возвращении в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в регионе арестовал более 60 участков и зданий во Владивостоке, следует из данных суда.
Генпрокуратура РФ 23 апреля подала иск в интересах РФ в лице Минобороны к 32 ответчикам, в числе которых местные компании и ИП во Владивостоке, власти города, министерство земельных и имущественных отношений Приморья, Минфин РФ, Росимущество и московское ОАО "Федеральный Центр Логистики", которое занимается управлением недвижимостью. Суд назначил предварительное судебное заседание на 23 мая. Как следует из определения суда, ГП добивается возвращения в собственность государства объектов недвижимости из перечня высвобождаемого военного имущества Минобороны в Приморье, которые были проданы в разные годы, а также возвращения покупателям денег за них.
"Заявление заместителя генерального прокурора РФ в защиту интересов РФ в лице министерства обороны РФ о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на принадлежащие ООО "СЗ "Бархат" объекты недвижимости…, наложить арест на принадлежащие ООО "Каталея" объекты недвижимости", - говорится в материалах суда.
Также арест наложен и на все прочие спорные объекты недвижимости, фигурирующие в иске ГП. Кроме того, суд запретил Росреестру и его территориальным органам проводить государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в отношении объектов. Исключения - учет по заявлениям Росимущества. Всего в списке арестованных объектов - более 60 участков и зданий.
В списке третьих лиц в иске - Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, крупная судоверфь во Владивостоке "Восточная верфь и ПАО "Сбербанк России". Объекты, которые ГП пытается вернуть государству, расположены на побережье, на улице Бархатная и на улице Катерная.
На Катерной, в бухте Улисс, рядом с расположением флотилии Тихоокеанского флота, находится крупная частная катерная стоянка. Власти Владивостока в марте сообщали, что нужно до 1 мая вывезти маломерные суда с побережья бухты Улисс "в связи с использованием Тихоокеанским флотом акватории, побережья бухты Улисс и необходимости обеспечения безопасности навигации военных кораблей".
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьРФВладивостокПриморьеРосимуществоМинфин РФМинфин
 
 
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