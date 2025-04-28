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Кассация приостановила взыскание долга с Юникредита по иску "Русхимальянса"

Кассация приостановила взыскание долга с Юникредита по иску "Русхимальянса" - 28.04.2025, ПРАЙМ

Кассация приостановила взыскание долга с Юникредита по иску "Русхимальянса"

Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) частично приостановил исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с российского... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T10:16+0300

2025-04-28T10:16+0300

2025-04-28T10:16+0300

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МОСКВА, 28 апр – ПРАЙМ. Арбитражный суд Северо-Западного округа (Санкт-Петербург) частично приостановил исполнение судебных актов двух нижестоящих инстанций о взыскании с российского "Юникредит банка" около 462,7 миллиона евро солидарно с немецким Unicredit Bank AG по иску ООО "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в июне взыскал с двух банков более 453,1 миллиона евро долга по выплатам по банковским гарантиям и более 9,5 миллиона евро процентов за просрочку выплат. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в феврале оставил решение в силе. Семь гарантий Unicredit Bank, выданных в 2021 году, обеспечивали обязательства немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве подрядчика по двум контрактам с истцом – от 7 июля 2021 года на строительство в районе Усть-Луги газоперерабатывающего завода и от 9 сентября 2021 года на строительство завода сжиженного природного газа. Linde в мае 2022 года приостановила исполнение обязательств по контрактам, после чего заказчик "Русхимальянс" в сентябре 2022 года и в апреле 2023 года расторг с ней контракты и потребовал вернуть неотработанные авансы и возместить убытки. Поскольку Linde проигнорировала требования, заказчик обратился за выплатами к банку-гаранту, а впоследствии и с иском к нему и родственному российскому банку. Оба ответчика подали кассационные жалобы на судебные акты двух инстанций, они будут рассмотрены в мае. Параллельно "Юникредит банк" попросил суд округа приостановить взыскание до рассмотрения кассаций. Суд ходатайство удовлетворил. Он принял во внимание, что взысканная сумма "в 35 раз превышает ежегодную чистую прибыль" заявителя, а заемные обязательства "Русхимальянса" в свою очередь "более чем в 14 раз превышает присужденную сумму, что свидетельствует о потенциальной затруднительности поворота исполнения судебных актов… в случае их отмены". Кроме того, суд округа учел довод заявителя о том, что Верховный суд России 23 апреля в споре Совкомбанка с американским Citibank отменил судебные акты, которым обязательства иностранного ответчика были солидарно возложены также на его российскую "дочку", то дело направлено на пересмотр.

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банки, финансы, linde, русхимальянс, юникредит банк