https://1prime.ru/20250428/tramp-857089850.html
Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую
Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую - 28.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую
Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T14:53+0300
2025-04-28T14:53+0300
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну. "Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", - заявил Трамп в интервью изданию Atlantic. Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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Политика, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую
Трамп: конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую войну
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну.
"Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", - заявил Трамп в интервью изданию Atlantic.
Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой".
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.
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