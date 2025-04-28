https://1prime.ru/20250428/tramp-857089850.html

Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую

Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую - 28.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что конфликт на Украине может перерасти в Третью мировую

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T14:53+0300

2025-04-28T14:53+0300

2025-04-28T14:53+0300

политика

украина

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дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что конфликт на Украине на данный момент не угрожает жизням американцев, но мог бы потенциально перерасти в Третью мировую войну. "Я пытаюсь спасти множество жизней. Вы знаете, Украина и Россия — это не наши жизни, но это может закончиться Третьей мировой войной", - заявил Трамп в интервью изданию Atlantic. Трамп уже неоднократно предостерегал от эскалации украинского конфликта. В феврале он заявил, что если бы администрация его предшественника Джо Байдена правила еще год, мир бы "оказался в Третьей мировой войне, а теперь этого не произойдет". Кроме того, в ходе встречи с Владимиром Зеленским в марте Трамп заявил, что тот "заигрывает с Третьей мировой". Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий.

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украина, сша, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский