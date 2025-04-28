https://1prime.ru/20250428/ugol-857092870.html
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:42+0300
2025-04-28T15:42+0300
2025-04-28T15:42+0300
энергетика
нефть
индия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/84/757228419_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_b43a56c2a9257b4dfd82fbd3485a175a.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта коксующегося угля в эту страну и фиксация объемов поставок энергетического угля, сообщило Минэнерго РФ. "Российская сторона предложила меры для развития экспорта угля в Индию. Среди них - возможность заключить межправительственное соглашение о поддержке поставок российского коксующегося угля, а также зафиксировать объемы поставок энергетического угля", - говорится в сообщении по итогам рабочего визита директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева в Индию.
https://1prime.ru/20250408/ugol-856486845.html
индия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75722/84/757228419_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_0823e436b8ac0852da890b94bef76b0d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, индия, рф
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, РФ
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию
Минэнерго: Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта коксующегося угля в эту страну и фиксация объемов поставок энергетического угля, сообщило Минэнерго РФ.
"Российская сторона предложила меры для развития экспорта угля в Индию. Среди них - возможность заключить межправительственное соглашение о поддержке поставок российского коксующегося угля, а также зафиксировать объемы поставок энергетического угля", - говорится в сообщении по итогам рабочего визита директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева в Индию.
На Украине решили завозить уголь из США, сообщили в "Метинвесте"