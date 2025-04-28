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Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T15:42+0300
2025-04-28T15:42+0300
энергетика
нефть
индия
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта коксующегося угля в эту страну и фиксация объемов поставок энергетического угля, сообщило Минэнерго РФ. "Российская сторона предложила меры для развития экспорта угля в Индию. Среди них - возможность заключить межправительственное соглашение о поддержке поставок российского коксующегося угля, а также зафиксировать объемы поставок энергетического угля", - говорится в сообщении по итогам рабочего визита директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева в Индию.
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нефть, индия, рф
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, РФ
15:42 28.04.2025
 
Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию

Минэнерго: Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию

Угольное месторождение
Угольное месторождение
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта коксующегося угля в эту страну и фиксация объемов поставок энергетического угля, сообщило Минэнерго РФ.
"Российская сторона предложила меры для развития экспорта угля в Индию. Среди них - возможность заключить межправительственное соглашение о поддержке поставок российского коксующегося угля, а также зафиксировать объемы поставок энергетического угля", - говорится в сообщении по итогам рабочего визита директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева в Индию.
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