https://1prime.ru/20250428/ugol-857092870.html

Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию

Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию - 28.04.2025, ПРАЙМ

Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию

Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта... | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T15:42+0300

2025-04-28T15:42+0300

2025-04-28T15:42+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия предложила меры для развития экспорта угля в Индию, среди которых заключение межправительственного соглашения о поддержке российского экспорта коксующегося угля в эту страну и фиксация объемов поставок энергетического угля, сообщило Минэнерго РФ. "Российская сторона предложила меры для развития экспорта угля в Индию. Среди них - возможность заключить межправительственное соглашение о поддержке поставок российского коксующегося угля, а также зафиксировать объемы поставок энергетического угля", - говорится в сообщении по итогам рабочего визита директора департамента угольной промышленности Минэнерго Петра Бобылева в Индию.

https://1prime.ru/20250408/ugol-856486845.html

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2025

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нефть, индия, рф