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Вэнс заявил о риске ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Вэнс заявил о риске ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине
Вэнс заявил о риске ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине - 28.04.2025, ПРАЙМ
Вэнс заявил о риске ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине
Украина не сможет выиграть в конфликте, если военные действия будут продолжаться в ближайшие годы, однако возможен сценарий ядерной эскалации, считает... | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T23:52+0300
2025-04-28T23:52+0300
спецоперация на украине
джей ди вэнс
украина
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Украина не сможет выиграть в конфликте, если военные действия будут продолжаться в ближайшие годы, однако возможен сценарий ядерной эскалации, считает вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка."Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение, что если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - сказал политик.По его словам, если боевые действия не закончатся, то в итоге "это может привести к эскалации в ядерную войну". Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства отметил, что спецоперация - вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, однако в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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джей ди вэнс, украина, сша, россия
Спецоперация на Украине, Джей Ди Вэнс, УКРАИНА, США, РОССИЯ
23:52 28.04.2025
 
Вэнс заявил о риске ядерной войны в случае продолжения конфликта на Украине

Вэнс: Киев не выиграет в конфликте, если военные действия продолжатся в ближайшие годы

© Фото : MSC/Lennart PreissВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© Фото : MSC/Lennart Preiss
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ВАШИНГТОН, 28 апр - ПРАЙМ. Украина не сможет выиграть в конфликте, если военные действия будут продолжаться в ближайшие годы, однако возможен сценарий ядерной эскалации, считает вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в интервью онлайн-шоу Чарли Кирка.
"Если это не прекратится, украинцы не выиграют войну. Я думаю, что в мейнстримовых СМИ бытует странное мнение, что если это продлится еще несколько лет, русские не выдержат, украинцы вернут себе свою территорию, и все вернется к тому, что было до войны. Но это не та реальность, в которой мы живем", - сказал политик.
По его словам, если боевые действия не закончатся, то в итоге "это может привести к эскалации в ядерную войну".
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 16:57
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Глава государства отметил, что спецоперация - вынужденная мера, Москве "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, однако в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
 
Спецоперация на УкраинеДжей Ди ВэнсУКРАИНАСШАРОССИЯ
 
 
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