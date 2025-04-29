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Пермский аэропорт возобновил работу после снегопада
Пермский аэропорт возобновил работу после снегопада - 29.04.2025, ПРАЙМ
Пермский аэропорт возобновил работу после снегопада
Пермский аэропорт, который не принимал и не отправлял самолёты более 17 часов из-за сильного снегопада, возобновил работу, сообщает пресс-служба воздушной... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T07:28+0300
2025-04-29T07:28+0300
2025-04-29T07:28+0300
бизнес
пермь
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ПЕРМЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Пермский аэропорт, который не принимал и не отправлял самолёты более 17 часов из-за сильного снегопада, возобновил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэродром в Перми работал с ограничениями примерно с полудня понедельника из-за метеоусловий. В краевом центре с утра понедельника шел сильный снегопад, выпало 22 миллиметра осадков.
"Аэродром открыт на приём и отправку воздушных судов с 05.45 (3.45 мск - ред.). Аэропорт Пермь работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
К утру вторника снегопад в Перми прекратился, светит солнце, температура воздуха около +2 градусов.
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бизнес, пермь
Пермский аэропорт возобновил работу после снегопада
Аэропорт Перми, не принимающий самолеты более 17 часов из-за снегопада, возобновил работу
ПЕРМЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Пермский аэропорт, который не принимал и не отправлял самолёты более 17 часов из-за сильного снегопада, возобновил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэродром в Перми работал с ограничениями примерно с полудня понедельника из-за метеоусловий. В краевом центре с утра понедельника шел сильный снегопад, выпало 22 миллиметра осадков.
"Аэродром открыт на приём и отправку воздушных судов с 05.45 (3.45 мск - ред.). Аэропорт Пермь работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.
К утру вторника снегопад в Перми прекратился, светит солнце, температура воздуха около +2 градусов.