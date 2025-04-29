https://1prime.ru/20250429/aeroport-857107845.html

Пермский аэропорт возобновил работу после снегопада

Пермский аэропорт возобновил работу после снегопада - 29.04.2025, ПРАЙМ

Пермский аэропорт возобновил работу после снегопада

Пермский аэропорт, который не принимал и не отправлял самолёты более 17 часов из-за сильного снегопада, возобновил работу, сообщает пресс-служба воздушной... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T07:28+0300

2025-04-29T07:28+0300

2025-04-29T07:28+0300

бизнес

пермь

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857107845.jpg?1745900885

ПЕРМЬ, 29 апр - ПРАЙМ. Пермский аэропорт, который не принимал и не отправлял самолёты более 17 часов из-за сильного снегопада, возобновил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Аэродром в Перми работал с ограничениями примерно с полудня понедельника из-за метеоусловий. В краевом центре с утра понедельника шел сильный снегопад, выпало 22 миллиметра осадков. "Аэродром открыт на приём и отправку воздушных судов с 05.45 (3.45 мск - ред.). Аэропорт Пермь работает в штатном режиме", - говорится в сообщении. К утру вторника снегопад в Перми прекратился, светит солнце, температура воздуха около +2 градусов.

пермь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, пермь