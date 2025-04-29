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Продажи туров в Стамбул после землетрясения просели на четверть

Продажи туров в Стамбул после землетрясения просели на четверть - 29.04.2025, ПРАЙМ

Продажи туров в Стамбул после землетрясения просели на четверть

Продажи туров в Стамбул у некоторых крупных туроператоров России после землетрясения просели на четверть, есть и аннуляции путевок, однако операторы отмечают,... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T09:45+0300

2025-04-29T09:45+0300

2025-04-29T09:45+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Продажи туров в Стамбул у некоторых крупных туроператоров России после землетрясения просели на четверть, есть и аннуляции путевок, однако операторы отмечают, что отели заполнены почти до конца мая, а мероприятия и экскурсии проводятся в штатном режиме, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Продажи туров в Стамбул после землетрясения просели на четверть у некоторых крупных туроператоров. Аннуляции туров на ближайшие даты составляют до 30%", - сообщили в ассоциации. По словам исполнительного директора крупной принимающей компании Istantour Кадыра Байдура, отмен текущих туров в компании не фиксируют, а вот оценивают падение спроса в ближайшее время на 25-30%. "Туристы много интересуются обстановкой в городе, но правда в том, что отели заполнены вплоть до 19 мая", - процитировали Байдура в АТОР. Единичные аннуляции туров в Стамбул фиксируют и в "Русском Экспрессе". Представители туроператора отмечают при этом, что для тех туристов, кто уже находится в городе, все мероприятия и экскурсии проводятся в штатном режиме. "Панических" звонков или требований "немедленного возврата домой" никто из опрошенных туроператоров не получал", - заключили в ассоциации. По данным турецкого управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в прошлую среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.

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туризм, бизнес, россия, стамбул, атор