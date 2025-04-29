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Эксперт оценил запасы новых автомобилей в России
Эксперт оценил запасы новых автомобилей в России - 29.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил запасы новых автомобилей в России
Запасы новых автомобилей на складах дилеров и производителей в России после первого квартала сохранились на уровне 500 тысяч машин, сообщил директор... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:33+0300
2025-04-29T10:33+0300
2025-04-29T10:33+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Запасы новых автомобилей на складах дилеров и производителей в России после первого квартала сохранились на уровне 500 тысяч машин, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Меня попросили прикинуть, как изменились стоки новых легковых автомобилей в этом году? За три месяца практически никак. Продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук… Так что как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась", - написал он в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из этого числа порядка 300-350 тысяч машин приходится на китайские бренды, а 150-200 тысяч - на российские, белорусские и так далее. По словам эксперта, со складов постепенно уходят автомобили 2023-2024 годов выпуска, но появляются машины 2025 года.
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бизнес, россия, промышленность, авто
Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Авто
Эксперт оценил запасы новых автомобилей в России
Эксперт Целиков: запасы новых авто в России остались на уровне 500 тысяч машин
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Запасы новых автомобилей на складах дилеров и производителей в России после первого квартала сохранились на уровне 500 тысяч машин, сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Меня попросили прикинуть, как изменились стоки новых легковых автомобилей в этом году? За три месяца практически никак. Продано 247 тысяч, а произведено и ввезено 256 тысяч штук… Так что как была оценка на начало года в районе 500 тысяч, так и осталась", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что из этого числа порядка 300-350 тысяч машин приходится на китайские бренды, а 150-200 тысяч - на российские, белорусские и так далее.
По словам эксперта, со складов постепенно уходят автомобили 2023-2024 годов выпуска, но появляются машины 2025 года.
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