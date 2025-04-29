https://1prime.ru/20250429/belneftekhim-857126760.html

В "Белнефтехиме" оценили темпы создания общего нефтяного рынка ЕАЭС

В "Белнефтехиме" оценили темпы создания общего нефтяного рынка ЕАЭС - 29.04.2025, ПРАЙМ

В "Белнефтехиме" оценили темпы создания общего нефтяного рынка ЕАЭС

Документы о создании общего нефтяного рынка ЕАЭС находятся в высокой степени готовности, осталось урегулировать несколько принципиальных вопросов, и рынок... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T14:21+0300

2025-04-29T14:21+0300

2025-04-29T14:51+0300

энергетика

минск

еаэс

белнефтехим

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МИНСК, 29 апр – ПРАЙМ. Документы о создании общего нефтяного рынка ЕАЭС находятся в высокой степени готовности, осталось урегулировать несколько принципиальных вопросов, и рынок заработает с 2027 года, сообщил заместитель председателя белорусского государственного концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов."На сегодняшний день я могу сказать, что документы находятся в высокой степени готовности. Есть определенные вопросы, которые остаются у стран-экспортеров, у стран-потребителей нефти и нефтепродуктов, которые нам предстоит снять в предстоящие два года. В соответствии с последним решением, которое было принято главами государств, рынок должен заработать с 2027 года", - сказал Сизов в интервью телеканалу "Первый информационный".По его словам, тот перечень документов по этой теме, который сейчас обсуждается, актуален и не идет речи о том, что он будет пересмотрен. "Остались несколько принципиальных, действительно важных и сложных вопросов, которые должны быть в течение предстоящих двух лет сняты. Но эти документы в принципе закрывают вопросы по межгосударственной торговле нефтью и нефтепродуктами", - подчеркнул Сизов.Он отметил, что на момент подписания договора о создании ЕАЭС стороны не были еще готовы к тому, чтобы продвинуться так глубоко в интеграции, чтобы сформировать единые рынки нефти и нефтепродуктов. "Понятно, что это вопросы, чувствительные для всех стран участников. Есть страны-экспортеры нефти, это прежде всего Российская Федерация, Казахстан, есть страны-потребители. Разногласия… были сформированы еще в 2014 году, было принято решение, что договор о единых рынках нефти и нефтепродуктов начинает действовать с 2025 года", - напомнил Сизов.Он подчеркнул, что за 10 лет, которые прошли с момента подписания договора о ЕАЭС, стороны разработали концепцию формирования единых рынков нефти и нефтепродуктов, которая была утверждена Высшим Евразийским экономическим советом. "На базе этой концепции разработана конкретная программа. Это 2016-2018 - годы принятия этих документов. Параллельно велась отработка документов, о которых я упомянул. И после их принятия приступили уже к практической отработке тех составляющих большого документа, который называется договор о единых рынках нефти и нефтепродуктов, который в себя включает ряд приложений, регулирующих отдельные элементы единого рынка", - пояснил Сизов.Он подчеркнул, что с принятием обсуждаемых документов большинство тех проблем, с которыми стороны сталкивались в прошлом, должны будут уйти. "И наше сотрудничество, безусловно, выйдет на новый этап, станет более нацелено на быстрое решение практических задач, которые возникают в повседневной жизни", - добавил зампред концерна.Сизов добавил, что важно выстроить равнодоступность к первичным энергоресурсам на пространстве ЕАЭС, чтобы сделать конкурентную среду более здоровой. По его словам, одной из составляющих единых рынков нефти и нефтепродуктов является понимание функционирования инфраструктуры, которая обеспечивает не только добычу, но и доставку до потребителя энергоресурсов уже в виде конечных продуктов, которые потребляются как физическими лицами, так и юридическими лицами. Сизов отметил, что в проектах документов особое внимание уделено правилам доступа к системам трубопроводного транспорта, определены правила и принципы транспортировки нефти и нефтепродуктов другими видами транспорта для осуществления беспрепятственной, безбарьерной торговли.

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минск

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минск, еаэс, белнефтехим