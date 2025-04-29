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Безработица в США вернулась к локальным максимумам - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Безработица в США вернулась к локальным максимумам
Безработица в США вернулась к локальным максимумам - 29.04.2025, ПРАЙМ
Безработица в США вернулась к локальным максимумам
Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T05:17+0300
2025-04-29T05:17+0300
экономика
мировая экономика
москва
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица вернулась к локальным максимумам, а реальные зарплаты пока далеки от пиковых значений, зафиксированных при предшественнике Трампа Джо Байдене, подсчитало РИА Новости по данным американского минтруда. Так, согласно данным ведомства, безработица в марте подросла на 0,1 пункта, до 4,2%, что стало максимумом с ноября прошлого года. Вокруг этой отметки безработица колеблется еще с июля прошлого года - такой же она была и в ноябре, снижаясь до 4,1% в декабре и 4% в январе, а затем снова подрастая до 4,1% в феврале этого года. Похожая ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американцев. По итогам первого месяца весны она составила 33,9 доллара в час, немного опустившись с январских 33,95 доллара и февральских 33,91 доллара. Рекордная реальная зарплата за исследуемый период была в декабре прошлого года - 34 доллара за час труда.
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мировая экономика, москва, дональд трамп, джо байден
Экономика, Мировая экономика, МОСКВА, Дональд Трамп, Джо Байден
05:17 29.04.2025
 
Безработица в США вернулась к локальным максимумам

Минтруд США: безработица вернулась к локальным максимумам

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица вернулась к локальным максимумам, а реальные зарплаты пока далеки от пиковых значений, зафиксированных при предшественнике Трампа Джо Байдене, подсчитало РИА Новости по данным американского минтруда.
Так, согласно данным ведомства, безработица в марте подросла на 0,1 пункта, до 4,2%, что стало максимумом с ноября прошлого года. Вокруг этой отметки безработица колеблется еще с июля прошлого года - такой же она была и в ноябре, снижаясь до 4,1% в декабре и 4% в январе, а затем снова подрастая до 4,1% в феврале этого года.
Похожая ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американцев. По итогам первого месяца весны она составила 33,9 доллара в час, немного опустившись с январских 33,95 доллара и февральских 33,91 доллара. Рекордная реальная зарплата за исследуемый период была в декабре прошлого года - 34 доллара за час труда.
 
ЭкономикаМировая экономикаМОСКВАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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