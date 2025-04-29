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Безработица в США вернулась к локальным максимумам

Безработица в США вернулась к локальным максимумам - 29.04.2025, ПРАЙМ

Безработица в США вернулась к локальным максимумам

Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T05:17+0300

2025-04-29T05:17+0300

2025-04-29T05:17+0300

экономика

мировая экономика

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица вернулась к локальным максимумам, а реальные зарплаты пока далеки от пиковых значений, зафиксированных при предшественнике Трампа Джо Байдене, подсчитало РИА Новости по данным американского минтруда. Так, согласно данным ведомства, безработица в марте подросла на 0,1 пункта, до 4,2%, что стало максимумом с ноября прошлого года. Вокруг этой отметки безработица колеблется еще с июля прошлого года - такой же она была и в ноябре, снижаясь до 4,1% в декабре и 4% в январе, а затем снова подрастая до 4,1% в феврале этого года. Похожая ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американцев. По итогам первого месяца весны она составила 33,9 доллара в час, немного опустившись с январских 33,95 доллара и февральских 33,91 доллара. Рекордная реальная зарплата за исследуемый период была в декабре прошлого года - 34 доллара за час труда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, москва, дональд трамп, джо байден