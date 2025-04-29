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Эксперт рассказал о сдвиге Трампа в сторону сотрудничества с Россией - 29.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал о сдвиге Трампа в сторону сотрудничества с Россией
Эксперт рассказал о сдвиге Трампа в сторону сотрудничества с Россией - 29.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о сдвиге Трампа в сторону сотрудничества с Россией
Первые 100 дней второго президентства Трампа ознаменовали глубокий сдвиг в сторону поиска сфер сотрудничества с Россией вместо конфронтации, сказал РИА Новости... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T07:00+0300
2025-04-29T07:00+0300
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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Первые 100 дней второго президентства Трампа ознаменовали глубокий сдвиг в сторону поиска сфер сотрудничества с Россией вместо конфронтации, сказал РИА Новости профессор политологии в университете Род-Айленда Николай Петро. Трамп официально вступил в должность 47-го президента США 20 января. Придя в Белый дом, президент и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине. "У президента Трампа совершенно иной взгляд на Россию, нежели у его предшественников. Вместо того чтобы предполагать, что интересы России должны сталкиваться с американскими интересами, он допускает, что две (страны - ред.) могут найти сферы сотрудничества. И что такое сотрудничество обладает потенциалом для расширения", - сказал РИА Новости Петро. Эксперт описал такую постановку вопроса как "очень глубокий сдвиг" по сравнению с большей частью американской политической элиты и СМИ, которые продолжают выставлять Россию в виде угрозы Соединенным Штатам. В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты. Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
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россия, мировая экономика, сша, москва, украина, джо байден, владимир путин, стив уиткофф, рфпи
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, МОСКВА, УКРАИНА, Джо Байден, Владимир Путин, Стив Уиткофф, РФПИ
07:00 29.04.2025
 
Эксперт рассказал о сдвиге Трампа в сторону сотрудничества с Россией

Политолог Петро: первые 100 дней Трампа ознаменовали поиск сфер сотрудничества с Россией

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ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Первые 100 дней второго президентства Трампа ознаменовали глубокий сдвиг в сторону поиска сфер сотрудничества с Россией вместо конфронтации, сказал РИА Новости профессор политологии в университете Род-Айленда Николай Петро.
Трамп официально вступил в должность 47-го президента США 20 января. Придя в Белый дом, президент и его команда возобновили прямые контакты с Москвой, которые были прерваны администрацией Джо Байдена после начала специальной военной операции на Украине.
"У президента Трампа совершенно иной взгляд на Россию, нежели у его предшественников. Вместо того чтобы предполагать, что интересы России должны сталкиваться с американскими интересами, он допускает, что две (страны - ред.) могут найти сферы сотрудничества. И что такое сотрудничество обладает потенциалом для расширения", - сказал РИА Новости Петро.
Эксперт описал такую постановку вопроса как "очень глубокий сдвиг" по сравнению с большей частью американской политической элиты и СМИ, которые продолжают выставлять Россию в виде угрозы Соединенным Штатам.
В течение первых 100 дней своего второго срока американский президент провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в то время как российские и американские официальные лица встречались в Саудовской Аравии и Турции. Важной частью усилий по восстановлению дипломатических контактов являются также визиты спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию, а также главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Соединенные Штаты.
Стороны активно работают над возобновлением нормальной работы своих посольств, а также обсуждают вопросы возобновления прямых рейсов между США и Россией.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСШАМОСКВАУКРАИНАДжо БайденВладимир ПутинСтив УиткоффРФПИ
 
 
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