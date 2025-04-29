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Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании - 29.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250429/fortum--857115737.html
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании - 29.04.2025, ПРАЙМ
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании
Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:21+0300
2025-04-29T10:21+0300
экономика
бизнес
россия
москва
северная европа
владимир путин
fortum
газпром
фортум
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это станет возможным, сообщается в квартальном отчете компании. "Стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности, Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете. В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. "Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.
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бизнес, россия, москва, северная европа, владимир путин, fortum, газпром, фортум
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, Владимир Путин, Fortum, Газпром, Фортум
10:21 29.04.2025
 
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании

Финская энергетическая компания Fortum не намерена возвращаться в Россию

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкОткрытие нового энергоблока Челябинской ГРЭС (ФОРТУМ)
Открытие нового энергоблока Челябинской ГРЭС (ФОРТУМ) - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это станет возможным, сообщается в квартальном отчете компании.
"Стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности, Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете.
В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности.
"Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2025
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране
24 марта, 15:42
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМОСКВАСЕВЕРНАЯ ЕВРОПАВладимир ПутинFortumГазпромФортум
 
 
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