https://1prime.ru/20250429/fortum--857115737.html
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании - 29.04.2025, ПРАЙМ
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании
Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:21+0300
2025-04-29T10:21+0300
2025-04-29T10:21+0300
экономика
бизнес
россия
москва
северная европа
владимир путин
fortum
газпром
фортум
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/03/838940309_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_da1a24e5e0b60b3f12b20b89a332e0c1.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это станет возможным, сообщается в квартальном отчете компании. "Стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности, Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете. В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. "Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.
https://1prime.ru/20250324/aes-856057503.html
москва
северная европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83894/03/838940309_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_e017e2c9fe0e6af696804cc979003b4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, северная европа, владимир путин, fortum, газпром, фортум
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА, Владимир Путин, Fortum, Газпром, Фортум
Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании
Финская энергетическая компания Fortum не намерена возвращаться в Россию
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это станет возможным, сообщается в квартальном отчете компании.
"Стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности, Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете.
В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности.
"Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.
Финская Fortum приостановила строительство новых АЭС в стране