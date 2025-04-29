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Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании

Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании - 29.04.2025, ПРАЙМ

Fortum не планирует возвращаться в Россию, заявили в компании

Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:21+0300

2025-04-29T10:21+0300

2025-04-29T10:21+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum не планирует возвращаться в Россию и намерена продолжить процесс продажи активов в стране, как только это станет возможным, сообщается в квартальном отчете компании. "Стратегическая цель Fortum - поставлять чистую энергию и стимулировать декарбонизацию отраслей в странах Северной Европы. Fortum больше не ведет деятельность в России и не намерена туда возвращаться. По возможности, Fortum в качестве основного варианта продолжит процесс продажи своих российских активов", - сказано в отчете. В число этих активов входят 29,45% акций ТГК-1, контролирующим акционером которой является "Газпром энергохолдинг", и 98,23% акций "Форвард энерго" (прежнее название "Фортум"), которые с апреля 2023 года находятся во временном управлении Росимущества. Указ президента Владимира Путина о передаче пакета во временное управление был подписан в ответ на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. "Форвард Энерго" является одним из производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, ей принадлежат семь теплоэлектростанций, ветропарк и четыре солнечные электростанции. ТГК-1 - производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России, объединяет 52 электростанции.

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бизнес, россия, москва, северная европа, владимир путин, fortum, газпром, фортум