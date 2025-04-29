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Раскрыто, что грозит за использование чужой банковской карты
Раскрыто, что грозит за использование чужой банковской карты - 29.04.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, что грозит за использование чужой банковской карты
За совершение покупок по найденной на улице банковской карте грозит уголовная ответственность. Об этом агентству “Прайм” рассказал председатель Комиссии по... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T02:02+0300
2025-04-29T02:02+0300
2025-04-29T02:02+0300
банки
финансы
общество
егор диашов
банковская карта
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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. За совершение покупок по найденной на улице банковской карте грозит уголовная ответственность. Об этом агентству “Прайм” рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Карта является индивидуальным платежным инструментом, и ею может пользоваться только тот человек, на имя которого она была выпущена. Использование найденной на улице чужой банковской карты - серьезное правонарушение.Если совершить по ней покупку, это может быть квалифицировано как кража с банковского счета ( ч. 3 ст. 158 УК РФ). Санкции могут быть очень серьезными: от штрафов (от 100 до 500 тысяч рублей), принудительных работ (до 5 лет) до лишения свободы на длительный срок (до 6 лет)."Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства", - указал эксперт.Также придется возместить владельцу карты все понесенные им убытки, включая потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.Что делать, если нашел карту:Передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей также нельзя. Эксперт подчеркивает, что владельцем карты всегда является банк, а пользователь лишь хранит свои средства на счете и использует карту для удобного выполнения финансовых операций. Эта информация содержится в любом договоре, связанном с банковским обслуживанием."Если вы передали свою карту кому-то другому и после этого заметили, что с вашего счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, так как вы нарушили условия договора обслуживания", - говорит Диашов.Существуют безопасные способы передачи денег своим близким. Один из самых простых методов - оформить дополнительную карту к вашему банковскому счету. После этого вы можно передать эту карту члену семьи, например, ребенку, супругу, внуку или пожилым родителям. Еще один вариант - воспользоваться системой быстрых платежей, которая также позволяет удобно и безопасно переводить деньги, заключил эксперт.
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банки, финансы, общество , егор диашов, банковская карта
Банки, Финансы, Общество , Егор Диашов, банковская карта
Раскрыто, что грозит за использование чужой банковской карты
Эксперт Диашов: за использование чужой банковской карты грозит штраф и даже тюрьма
МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. За совершение покупок по найденной на улице банковской карте грозит уголовная ответственность. Об этом агентству “Прайм” рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.
Россиянам рассказали, что нельзя делать с найденной банковской картой
Карта является индивидуальным платежным инструментом, и ею может пользоваться только тот человек, на имя которого она была выпущена. Использование найденной на улице чужой банковской карты - серьезное правонарушение.
Если совершить по ней покупку, это может быть квалифицировано как кража с банковского счета ( ч. 3 ст. 158 УК РФ). Санкции могут быть очень серьезными: от штрафов (от 100 до 500 тысяч рублей), принудительных работ (до 5 лет) до лишения свободы на длительный срок (до 6 лет).
"Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства", - указал эксперт.
Также придется возместить владельцу карты все понесенные им убытки, включая потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.
Что делать, если нашел карту:
1.Ни в коем случае не используйте карту! Это самое важное правило.
2.Зафиксируйте факт находки. Если есть возможность, сфотографируйте место, где нашли карту (важно для полиции). Запишите дату, время и место находки. Это может быть полезно в дальнейшем, чтобы подтвердить свои слова.
3.Обратитесь в отделение банка этой карты с целью блокировки.
4.Сообщите о находке в полицию. Это нужно сделать, чтобы избежать обвинений в присвоении и избежать возможных проблем. Предоставьте карту сотрудникам полиции. Они проведут проверку и свяжутся с владельцем. Заявление о находке — доказательство добросовестности.
Передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей также нельзя. Эксперт подчеркивает, что владельцем карты всегда является банк, а пользователь лишь хранит свои средства на счете и использует карту для удобного выполнения финансовых операций. Эта информация содержится в любом договоре, связанном с банковским обслуживанием.
"Если вы передали свою карту кому-то другому и после этого заметили, что с вашего счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, так как вы нарушили условия договора обслуживания", - говорит Диашов.
Существуют безопасные способы передачи денег своим близким. Один из самых простых методов - оформить дополнительную карту к вашему банковскому счету. После этого вы можно передать эту карту члену семьи, например, ребенку, супругу, внуку или пожилым родителям. Еще один вариант - воспользоваться системой быстрых платежей, которая также позволяет удобно и безопасно переводить деньги, заключил эксперт.