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Раскрыто, что грозит за использование чужой банковской карты

Раскрыто, что грозит за использование чужой банковской карты - 29.04.2025, ПРАЙМ

Раскрыто, что грозит за использование чужой банковской карты

За совершение покупок по найденной на улице банковской карте грозит уголовная ответственность. Об этом агентству “Прайм” рассказал председатель Комиссии по... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T02:02+0300

2025-04-29T02:02+0300

2025-04-29T02:02+0300

банки

финансы

общество

егор диашов

банковская карта

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МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. За совершение покупок по найденной на улице банковской карте грозит уголовная ответственность. Об этом агентству “Прайм” рассказал председатель Комиссии по финансовым рынкам Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Егор Диашов.Карта является индивидуальным платежным инструментом, и ею может пользоваться только тот человек, на имя которого она была выпущена. Использование найденной на улице чужой банковской карты - серьезное правонарушение.Если совершить по ней покупку, это может быть квалифицировано как кража с банковского счета ( ч. 3 ст. 158 УК РФ). Санкции могут быть очень серьезными: от штрафов (от 100 до 500 тысяч рублей), принудительных работ (до 5 лет) до лишения свободы на длительный срок (до 6 лет)."Даже незначительное использование карты (например, покупка бутылки воды) может быть расценено как преступление. Суд будет учитывать сумму потраченных денег, наличие умысла, причиненный ущерб и другие обстоятельства", - указал эксперт.Также придется возместить владельцу карты все понесенные им убытки, включая потраченные средства, комиссии банка и возможные дополнительные расходы, связанные с блокировкой и перевыпуском карты.Что делать, если нашел карту:Передавать свою карту родственнику и знакомому для совершения платежей также нельзя. Эксперт подчеркивает, что владельцем карты всегда является банк, а пользователь лишь хранит свои средства на счете и использует карту для удобного выполнения финансовых операций. Эта информация содержится в любом договоре, связанном с банковским обслуживанием."Если вы передали свою карту кому-то другому и после этого заметили, что с вашего счета исчезли деньги, банк не сможет вам помочь, так как вы нарушили условия договора обслуживания", - говорит Диашов.Существуют безопасные способы передачи денег своим близким. Один из самых простых методов - оформить дополнительную карту к вашему банковскому счету. После этого вы можно передать эту карту члену семьи, например, ребенку, супругу, внуку или пожилым родителям. Еще один вариант - воспользоваться системой быстрых платежей, которая также позволяет удобно и безопасно переводить деньги, заключил эксперт.

https://1prime.ru/20250402/karta-856308679.html

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банки, финансы, общество , егор диашов, банковская карта