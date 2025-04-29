https://1prime.ru/20250429/kellog-857145288.html

Келлог уклонился от ответа, есть ли у Украины необходимые военные ресурсы

Келлог уклонился от ответа, есть ли у Украины необходимые военные ресурсы - 29.04.2025, ПРАЙМ

Келлог уклонился от ответа, есть ли у Украины необходимые военные ресурсы

Специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог уклонился от ответа на вопрос, имеются ли сейчас у ВСУ нужные военные ресурсы. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T18:28+0300

2025-04-29T18:28+0300

2025-04-29T18:28+0300

спецоперация на украине

украина

рф

кит келлог

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/16/841241653_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b7c380bd0a8722e9f28541b5a179850f.jpg

ВАШИНГТОН, 29 апр - ПРАЙМ. Специальный посланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог уклонился от ответа на вопрос, имеются ли сейчас у ВСУ нужные военные ресурсы. Американского чиновника спросили в интервью телеканалу Fox News, есть ли у Украины "все необходимое для отпора", или она стала "легкой добычей". "Нет, смотрите … украинцы сражаются на своей земле. Они упорно сражаются", - сказал Келлог, не дав при этом определенного ответа на заданный вопрос. По мнению спецпосланника, Украине сейчас находится в "хорошем положении" и союзники в Европе усилили свою поддержку. Также Келлог выразил уверенность, что украинский конфликт будет закончен посредством дипломатии, а не военным путем. "Я думаю, что украинцы теперь, после прошлой недели, это понимают достаточно хорошо", - сказал он. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. По его словам, Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Британии, ФРГ, Италии, других государств. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250429/drov-857139627.html

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, рф, кит келлог