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Amnesty International заявила о глобальном кризисе прав человека

Amnesty International заявила о глобальном кризисе прав человека - 29.04.2025, ПРАЙМ

Amnesty International заявила о глобальном кризисе прав человека

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о глобальном кризисе прав человека, обвинив администрацию президента США Дональда Трампа в | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T03:41+0300

2025-04-29T03:41+0300

2025-04-29T03:41+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила о глобальном кризисе прав человека, обвинив администрацию президента США Дональда Трампа в их нарушении. "Amnesty International предупреждает о глобальном кризисе прав человека, поскольку "эффект Трампа" ускоряет деструктивные тенденции... Кампания администрации Трампа, направленная против прав человека, усиливает уже имеющиеся пагубные тенденции, подрывая международную защиту прав человека и подвергая опасности миллиарды людей по всей планете", - говорится в пресс-релизе, посвященном ежегодному докладу о глобальном состоянии прав человека. По оценке Amnesty International, так называемый эффект Трампа увеличил урон, нанесенный правам человека другими мировыми лидерами. Так, организация напоминает американскому лидеру то, что он вывел Штаты из Парижского соглашения по климату, а также указывает ему на его призыв добывать больше нефти и газа. Как отмечает Amnesty International, все это якобы усугубило глобальные неудачи в области борьбы с изменением климата в 2024 году и, возможно, послужило негативным примером для других. Кроме того, организация сообщает о растущем противодействии со стороны крупных стран в отношении международного правосудия, подчеркивая негативное влияние Трампа и в этой сфере. Amnesty International напоминает, что в 2024 году Белый дом наложил "бесстыдные" санкции на Международный уголовный суд (МУС). Организация также упрекает Вашингтон за приостановку многочисленных программ иностранной помощи. "Кажется, сегодня администрация Трампа намерена разрушить остатки многостороннего сотрудничества", - заявила генсек организации Аньес Калламар, ее слова приводятся в публикации. Трамп спустя несколько часов после первого вступления в должность президента снова вывел Штаты из Парижского соглашения по климату. Правительство США официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Ранее Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечается, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам МУС, а также их семьям. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

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мировая экономика, общество , сша, вашингтон, москва, дональд трамп, джо байден, марк рубио, мус, usaid