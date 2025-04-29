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Лавров прокомментировал инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Лавров прокомментировал инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
Лавров прокомментировал инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии - 29.04.2025, ПРАЙМ
Лавров прокомментировал инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии
Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева насчет перемирия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС.,... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T18:59+0300
2025-04-29T19:00+0300
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева насчет перемирия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС., комментируя предложения Владимира Зеленского установить перемирие сроком на 30 дней. Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет продолжаться с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Будут остановлены все боевые действия. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере сроком на 30 дней. "Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии" - сказал министр.По его словам, Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя."Лидеры Евросоюза и (глава евродипломатии) Кая Каллас, и прочие представители сейчас говорят, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только потому, что они терпят поражение на поле боя, и их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся. Это все уже прекрасно понимают", - сказал Лавров.Также министр заявил, что Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны."Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - сказал он.
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россия, украина, сергей лавров, владимир зеленский, владимир путин
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, Владимир Путин
18:59 29.04.2025 (обновлено: 19:00 29.04.2025)
 
Лавров прокомментировал инициативу Зеленского о 30-дневном перемирии

Лавров об инициативе 30-дневного перемирия: мы знаем цену этим заявлениям Киева

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - ПРАЙМ. Москва прекрасно знает цену заявлениям Киева насчет перемирия, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД БРИКС., комментируя предложения Владимира Зеленского установить перемирие сроком на 30 дней.
Россия по решению президента Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы. Оно будет продолжаться с 00.00 мск в ночь с 7 на 8 мая до 00.00 мск в ночь с 10 на 11 мая. Будут остановлены все боевые действия. После объявления Россией перемирия ко Дню Победы Зеленский заявил, что прекращение огня должно быть немедленным, безусловным и по меньшей мере сроком на 30 дней.
"Мы прекрасно знаем цену этим заявлениям. Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии" - сказал министр.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Киев еще не отреагировал на предложение Путина о перемирии, заявил Песков
11:26
По его словам, Украина и Европа требуют от России прекращения огня только потому, что Киев терпит поражение на поле боя.
"Лидеры Евросоюза и (глава евродипломатии) Кая Каллас, и прочие представители сейчас говорят, что Россия должна безоговорочно согласиться на прекращение огня только потому, что они терпят поражение на поле боя, и их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся. Это все уже прекрасно понимают", - сказал Лавров.
Также министр заявил, что Россия не видит возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия на Украине, способности киевского режима проводить провокации хорошо известны.
"Способности украинского режима организовывать провокации хорошо известны. Нет никаких сомнений, что эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано. Мы не видим возможностей честного мониторинга для честного соблюдения этого перемирия", - сказал он.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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