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В Индонезии заявили, что рейс Москва-Бали привлек десять тысяч туристов
В Индонезии заявили, что рейс Москва-Бали привлек десять тысяч туристов - 29.04.2025, ПРАЙМ
В Индонезии заявили, что рейс Москва-Бали привлек десять тысяч туристов
Прямой рейс Москва-Бали, выполняемый "Аэрофлотом", дополнительно привлек в Индонезию 10 тысяч российских туристов, заявила в интервью РИА Новости заместитель... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T04:50+0300
2025-04-29T04:50+0300
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ДЖАКАРТА, 29 апр – ПРАЙМ. Прямой рейс Москва-Бали, выполняемый "Аэрофлотом", дополнительно привлек в Индонезию 10 тысяч российских туристов, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини.
В сентябре прошлого года "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
"С сентября прошлого года в Индонезию прилетели десять тысяч туристов (только благодаря появлению прямых рейсов с Москвой - ред.). Это очень приветствуется, и мы хотели бы видеть у себя еще больше туристов из России", - отметила Ни Маде Аю Мартини.
По ее словам, власти Индонезии "очень рады" появлению прямого рейса из Москвы в Денпасар.
"Честно говоря, мы давно этого ждали. Мы бы хотели увеличить количество рейсов между нашими странами, ведь я верю, что у обеих стран есть свои уникальные преимущества. Я уверена, что многие индонезийцы хотели бы поехать в Россию, а многие россияне хотели бы поехать в Индонезию. В частности, Бали, как я слышала, очень привлекательное место и "направление мечты" для многих россиян - это очень нас радует. Мы надеемся, что возобновление прямого авиасообщения поможет привлечь больше туристов в Индонезию, а не только на Бали. Возможно, через Бали можно будет открыть для российских туристов и другие направления, что соответствует программе индонезийского правительства", - пояснила собеседница агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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туризм, бизнес, россия, индонезия, бали, москва, аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Бали, МОСКВА, Аэрофлот
В Индонезии заявили, что рейс Москва-Бали привлек десять тысяч туристов
Замминистра туризма Индонезии Мартини: прямой рейс Москва-Бали привлек 10 тысяч туристов
ДЖАКАРТА, 29 апр – ПРАЙМ. Прямой рейс Москва-Бали, выполняемый "Аэрофлотом", дополнительно привлек в Индонезию 10 тысяч российских туристов, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини.
В сентябре прошлого года "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса.
"С сентября прошлого года в Индонезию прилетели десять тысяч туристов (только благодаря появлению прямых рейсов с Москвой - ред.). Это очень приветствуется, и мы хотели бы видеть у себя еще больше туристов из России", - отметила Ни Маде Аю Мартини.
По ее словам, власти Индонезии "очень рады" появлению прямого рейса из Москвы в Денпасар.
"Честно говоря, мы давно этого ждали. Мы бы хотели увеличить количество рейсов между нашими странами, ведь я верю, что у обеих стран есть свои уникальные преимущества. Я уверена, что многие индонезийцы хотели бы поехать в Россию, а многие россияне хотели бы поехать в Индонезию. В частности, Бали, как я слышала, очень привлекательное место и "направление мечты" для многих россиян - это очень нас радует. Мы надеемся, что возобновление прямого авиасообщения поможет привлечь больше туристов в Индонезию, а не только на Бали. Возможно, через Бали можно будет открыть для российских туристов и другие направления, что соответствует программе индонезийского правительства", - пояснила собеседница агентства.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.