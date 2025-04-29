https://1prime.ru/20250429/moskva-bali-857106185.html

В Индонезии заявили, что рейс Москва-Бали привлек десять тысяч туристов

В Индонезии заявили, что рейс Москва-Бали привлек десять тысяч туристов - 29.04.2025, ПРАЙМ

В Индонезии заявили, что рейс Москва-Бали привлек десять тысяч туристов

Прямой рейс Москва-Бали, выполняемый "Аэрофлотом", дополнительно привлек в Индонезию 10 тысяч российских туристов, заявила в интервью РИА Новости заместитель... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T04:50+0300

2025-04-29T04:50+0300

2025-04-29T04:50+0300

туризм

бизнес

россия

индонезия

бали

москва

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857106185.jpg?1745891438

ДЖАКАРТА, 29 апр – ПРАЙМ. Прямой рейс Москва-Бали, выполняемый "Аэрофлотом", дополнительно привлек в Индонезию 10 тысяч российских туристов, заявила в интервью РИА Новости заместитель министра туризма Индонезии Ни Маде Аю Мартини. В сентябре прошлого года "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией было возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. "С сентября прошлого года в Индонезию прилетели десять тысяч туристов (только благодаря появлению прямых рейсов с Москвой - ред.). Это очень приветствуется, и мы хотели бы видеть у себя еще больше туристов из России", - отметила Ни Маде Аю Мартини. По ее словам, власти Индонезии "очень рады" появлению прямого рейса из Москвы в Денпасар. "Честно говоря, мы давно этого ждали. Мы бы хотели увеличить количество рейсов между нашими странами, ведь я верю, что у обеих стран есть свои уникальные преимущества. Я уверена, что многие индонезийцы хотели бы поехать в Россию, а многие россияне хотели бы поехать в Индонезию. В частности, Бали, как я слышала, очень привлекательное место и "направление мечты" для многих россиян - это очень нас радует. Мы надеемся, что возобновление прямого авиасообщения поможет привлечь больше туристов в Индонезию, а не только на Бали. Возможно, через Бали можно будет открыть для российских туристов и другие направления, что соответствует программе индонезийского правительства", - пояснила собеседница агентства. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

индонезия

бали

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, индонезия, бали, москва, аэрофлот