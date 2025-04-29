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Мировые цены на нефть снижаются на 1,7%

Мировые цены на нефть снижаются на 1,7% - 29.04.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются на 1,7%

Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются на 1,7% из-за опасений рынков по поводу перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T14:30+0300

2025-04-29T14:30+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются на 1,7% из-за опасений рынков по поводу перспектив спроса, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.25 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,67% - до 63,71 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1,68%, до 61,01 доллара. "Последние изменения в торговой политике США, а также эскалация напряженности в торговых отношениях между США и Китаем не сулят ничего хорошего для глобального роста... Когда экономический рост в США и Китае замедлится, это отразится на таких сферах, как промышленная деятельность, что окажет давление на спрос на нефть", - приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков отдела глобальных рыночных исследований OCBC. Рынки также ожидают новостей по добыче ОПЕК+. Восемь стран-участников организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.

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нефть, рынки, сша, китай, москва, опек