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Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса

Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса - 29.04.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса

Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T08:22+0300

2025-04-29T08:22+0300

2025-04-29T08:22+0300

энергетика

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,94% - до 64,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1%, до 61,43 доллара. "Торговые тарифы станут значительным препятствием для спроса на нефть. В третьем квартале баланс сырой нефти показал дефицит, но впоследствии он перейдет в значительный профицит", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley. Кроме того, участники нефтяного рынка пребывают в ожидании майских новостей от ОПЕК+. Восемь стран-участников организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.

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нефть, рынки, москва, саудовская аравия, ирак, morgan stanley, опек