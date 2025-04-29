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Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса - 29.04.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса - 29.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса
Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:22+0300
2025-04-29T08:22+0300
энергетика
нефть
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саудовская аравия
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,94% - до 64,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1%, до 61,43 доллара. "Торговые тарифы станут значительным препятствием для спроса на нефть. В третьем квартале баланс сырой нефти показал дефицит, но впоследствии он перейдет в значительный профицит", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley. Кроме того, участники нефтяного рынка пребывают в ожидании майских новостей от ОПЕК+. Восемь стран-участников организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
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Энергетика, Нефть, Рынки, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Morgan Stanley, ОПЕК
08:22 29.04.2025
 
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса

Цена нефти марки Brent упала ниже 64 долларов за баррель на опасениях вокруг спроса

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,94% - до 64,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1%, до 61,43 доллара.
"Торговые тарифы станут значительным препятствием для спроса на нефть. В третьем квартале баланс сырой нефти показал дефицит, но впоследствии он перейдет в значительный профицит", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley.
Кроме того, участники нефтяного рынка пребывают в ожидании майских новостей от ОПЕК+. Восемь стран-участников организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
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