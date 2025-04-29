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Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса - 29.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса
Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T08:22+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,94% - до 64,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1%, до 61,43 доллара. "Торговые тарифы станут значительным препятствием для спроса на нефть. В третьем квартале баланс сырой нефти показал дефицит, но впоследствии он перейдет в значительный профицит", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley. Кроме того, участники нефтяного рынка пребывают в ожидании майских новостей от ОПЕК+. Восемь стран-участников организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
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Энергетика, Нефть, Рынки, МОСКВА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Morgan Stanley, ОПЕК
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса
Цена нефти марки Brent упала ниже 64 долларов за баррель на опасениях вокруг спроса
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на опасениях вокруг мирового спроса на данное сырье, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.10 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,94% - до 64,17 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1%, до 61,43 доллара.
"Торговые тарифы станут значительным препятствием для спроса на нефть. В третьем квартале баланс сырой нефти показал дефицит, но впоследствии он перейдет в значительный профицит", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley.
Кроме того, участники нефтяного рынка пребывают в ожидании майских новостей от ОПЕК+. Восемь стран-участников организации, у которых есть дополнительные ограничения добычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, - в апреле решили собираться ежемесячно, чтобы обсуждать планы на следующий месяц. Очередная встреча организации ожидается 5 мая, на ней будет принято решение об объемах максимально допустимой добычи в июне.
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