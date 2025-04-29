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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель - 29.04.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
Мировые цены на нефть во вторник снижаются на 1,3%, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T10:54+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на 1,3%, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,31% - до 63,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1,34%, до 61,22 доллара.
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нефть, торги
Стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
Цена барреля нефти марки Brent опустилась ниже 64 долларов впервые с 16 апреля
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на 1,3%, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 10.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,31% - до 63,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1,34%, до 61,22 доллара.
Мировые цены на нефть снижаются на опасениях вокруг спроса