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Стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель - 29.04.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник снижаются на 1,3%, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T10:54+0300

2025-04-29T10:54+0300

2025-04-29T10:54+0300

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник снижаются на 1,3%, а цена барреля нефти марки Brent впервые с 16 апреля опустилась ниже 64 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 10.52 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,31% - до 63,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов WTI - на 1,34%, до 61,22 доллара.

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нефть, торги